V návrhu adresovaném vedení města doporučil Kacetl kompromis. „Navrhoval jsem, aby pondělky a středy byly určené ženám, v úterý a ve čtvrtek by pak chodili do sauny muži. V pátek a o víkendu by byla sauna přístupná pro všechny společně, zároveň i pro rodiče s dětmi,“ popsal. Právě problematiku dětí ve společných saunách také zmínil.

Od ředitele Správy nemovitostí města Znojma Marka Vodáka však dostal zamítavou odpověď. „Naše organizace bere ohledy na pohlaví a pohodlí všech našich klientů velmi vážně. Pracujeme na zlepšení této situace, ale zároveň bychom rádi zdůraznili, že náš cíl není rozdělovat provoz podle pohlaví, protože nechceme diskriminovat přístup podle konkrétních zájmových skupin,“ uvedl Vodák v odpovědi.

Reportérce Deníku odmítl Vodák k záležitosti sdělit svůj názor a odkázal na svá dřívější vyjádření.

Požadavky saunařů

Saunaři ze Znojma a okolí vzali iniciativu do svých rukou a podali hned dvě petice, ve kterých požadovali oddělení společného provozu alespoň jeden den v týdnu pro muže a jeden den pro ženy. Součástí petice byl i požadavek na samostatné nižší vstupné pouze do sauny, nezávisle na bazénu.

Rada města ani jednomu návrhu nevyhověla. „V současné době většina saunových center nabízí provozování sauny společně pro muže i ženy. Společné saunování je tak standardem. Oddělené saunování pro muže a ženy je k dispozici pouze v minimu případech. Neexistuje tak relevantní důvod pro oddělení provozu v saunách. Vždy budou případy, kdy individuální preference osob budou jiné než standard většiny,“ zdůvodnila Rada města ve svém prohlášení. Možnost zakoupit vstupné pouze do sauny také neprošlo.

Sauny jsou v provozu vždy v odpoledních hodinách.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Společný pobyt v sauně vadí i jedné z obyvatelek Znojma, která si ale nepřála uvést své jméno. Redakce ji zná. „Saunování jsem objevila poměrně nedávno a opravdu mi dělá dobře. Dávám přednost pobytu v sauně pouze se ženami, případně mi vyhovuje zaplatit si rezervaci pro rodinu. Což v saunách v novém znojemském bazénu nejde, pokud se nepletu. Chápu, že některým lidem pobyt v sauně s lidmi opačného pohlaví nevadí, ale nejspíš nejsem tak otrlá. Stydím se a není mi to tak úplně příjemné," uvedla návštěvnice.

Na smíšené saunování si lidé stěžují i na facebookových stránkách města Znojma. Pod dotazem, jak jsou lidé spokojeni s fungováním nového krytého bazénu se objevilo hned několik komentářů. „Sauna ve starých lázních byla určena pro zvlášť pro muže, zvlášť pro ženy, ve vyhrazených hodinách pro páry. Každý se nechce ukazovat před druhým pohlavím v bezplavkové zóně,“ napsala jedna z komentujících.

Další komentář s výrokem souhlasí. „Zašla bych taky do sauny, ale bohužel ze stejného důvodu si to odpustím. Možná by byl o saunu větší zájem, kdyby se to oddělilo,“ stojí v něm.

Co bude dál, zatím není jasné. „Teď je pověstný míč na druhé straně hřiště. Petice jsou zamítnuté. Od soukromého zdroje mám zprávu, že by od nové sezóny mohlo dojít k úpravě provozu, zatím to ale není potvrzené,“ uzavřel Kacetl.