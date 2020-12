Dočkat by se ale lidé mohli snad za týden, pokud vláda vyhlásí volnější podmínky pro shromažďování lidí. „Ledové kluziště na Sokolské ulici vedle stadionu je ve fázi příprav, bruslení se tu spustí, jakmile bude možné sportování alespoň padesáti lidí venku naráz. O začátku provozu ledového kluziště budeme předem informovat,“ potvrdila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Na ledovou plochu zimního stadionu mohou od středy zatím jen sportovní týmy, ať už amatérské, nebo profesionální. „Veřejné bruslení se na stadionu obnoví ve chvíli, kdy bude moci uvnitř sportovat více lidí,“ potvrdila i v případě kryté ledové plochy mluvčí radnice.

Městské veřejné kluziště u stadionu pak mohou Znojemští využívat až do téměř jarních teplot do plus patnácti stupňů Celsia, a to díky výkonným kompresorům. V provozu bývá obvykle od devíti hodin ráno do osmi večer.

Od čtvrtka je pro lyžaře připravený i svah v Němčičkách na Břeclavsku. Provozovatelé ho měli plánu otevřít už tento víkend. Ale nemohou. „Vše máme nachystané. Dvě noci jsme teď zasněžovali a v jednom místě jsem naměřil dokonce šedesát centimetrů sněhu. Takže lyžovat se dá na části umělého sněhu i hmoty,“ uvedl za provozovatele TJ Sport Němčičky Jaroslav Stávek s tím, že sněhová nadílka vrstvu sněhu neovlivnila, jen podtrhla celkový umělecký dojem.

Také v Němčičkách čekají na uvolnění opatření. „Vláda stále nerozhodla o provozu lyžařských vleků, snad se jejich otevření dočkáme příští víkend,“ doufá Stávek.

Už v sobotu se měly na svahu prohánět první děti z lyžařské školy, které v Němčičkách pořádají. „Školy jsou už nahlášené, máme plno a kvůli omezením počtu lidí máme i spoustu náhradníků. Zajistili venkovní občerstvení, systém dodržování odstupů, vše máme nachystané tak, abychom dostáli všem opatřením. Rozjet se můžeme třeba hned, musíme ale zatím jen doufat,“ pokrčil rameny Jaroslav Stávek.