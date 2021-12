S nápadem přišel cestovatel, vinař a dobrodruh Bronislav Mikulášek. „Před rokem jsem se rozhodl opravit kapličku a studánku U Samaritánky v Gránickém údolí. Přizval jsem na pomoc stavitele Mirka Poslušného a tam se začaly rýsovat poutavé příběhy. Řekli jsme si, že je škoda je nezpracovat,“ začíná vyprávět Mikulášek.

Do party přibrali fotografa Jaromíra Nováka a oslovili sběratele historických fotografií Josefa Vlasáka. Materiál poskládali do směsi adrenalinu, napětí i humoru. Vybádali unikátní zajímavosti z historie. „V knížce třeba přiznávám klukovinu, jak jsem dvakrát plul na lodi zakázaným územím Národního parku Podyjí. Mezi silné zážitky patří i dramatické a smutné události z vojny, v době komunismu a železné opony. Když jsem kroutil povinnou vojenskou službu na pohraniční rotě Šatov. Sloužil jsem jako trénovací panák pro pohraniční psy. A to i v noci. Pro mě bylo téměř k podělání pozorovat blížící se svítící obojky. Slyšet zrychlený dech rafanů a jejich přibližující se krvelačnost, která přistála posléze na mém těle,“ líčí Mikulášek.

Vzpomínky jeho kamaráda zase voní lahodně křupavými rohlíky ze staré pekárny ve sklepení domu u Vlkovy věže. „V kapitole Radniční věž je příběh s názvem Mikuláš ze Sedlešovic byl frajer. Podařilo se nám sestavit podobu tohoto proslulého kameníka, který se před zhruba šesti sty lety zasloužil o výstavbu věže. Už čekáme na diskusi čtenářů,“ směje se Mikulášek.

V knize zaujme i vyprávění Jaromíra Poslušného, v němž znovu prožívá pocity z opravy věže před třiceti lety. Ukrývala vzkaz z minulosti. „Až se nám podařilo zabalit do sítě a uvolnit horní báň, která má devadesát centimetrů v průměru, tak si na ni Petr sednul a jak baron Prášil na dělové kouli s ní slanil na pevnou zem. Hořeli jsme všichni nedočkavostí otevřít zlatou kouli a podívat se, jaký poklad z minulosti ukrývá,“ popisuje v knize.

Obsah ukazuje i dokument, v němž tehdy vládnoucí komunisté nařizují umístit na vrchol historické věže radnice srp, kladivo a hvězdy. „To se nakonec naštěstí neuskutečnilo,“ připomíná Mikulášek.

Autoři neopomenuli ani osobnost jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu, Jaroslava Seiferta. „Právě ve Znojmě přesedlal z piva na víno. Od jeho dědiců jsme získali autorská práva na Seifertovu sbírku Romance o víně se stejnojmennou básní, kterou napsal po návštěvě Znojma. Inspirací a rádcem mi v tomto případě byl publicista a přítel Rudolf Krautschneider,“ neopomíná Mikulášek.

Kniha už je pro zájemce k dostání na předvánočních pultech znojemských knihkupectví.