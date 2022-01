Deníku Rovnost současně potvrdil, že se hodlá dál věnovat výhradně práci ve Znojmě. Nabídky do Evropského parlamentu i do Poslanecké sněmovny odmítl už v minulosti. Zatím neuvažuje ani o návratu do České strany sociálně demokratické, za niž v posledních komunálních volbách kandidoval, před rokem z ní ale kvůli nesouhlasu s politickým vývojem republikové strany vystoupil. „Znojmo je mi bližší a také si netroufám sedět jedním zadkem na více židlích,“ potvrdil Malačka.