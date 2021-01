Svoji rezignaci na post starosty oznámil Jan Grois oficiálně na Silvestra po jednáních s novými koaličními partnery, s nimiž se dohodl také na novém složení rady. Personální změny musí schválit zastupitelé na mimořádném jednání. O tom, kdo provede Znojmo náročným rokem 2021 tak budou mít obyvatelé jasno nově až v pondělí 18. ledna.

Politická krize na znojemské radnici nabrala na obrátkách v říjnu po senátních volbách, v nichž starosta Jan Grois neuspěl. Členové opozice požadovali jeho odstoupení a nové uspořádání rady města. Zástupci KDU-ČSL a PRO Znojmo se kvůli tomu spojili s hnutím ANO, to však na poslední chvíli od dohody ustoupilo. V polovině prosince pak vyzval starosta Jan Grois opoziční partnery k jednání o nové koalici a nabídl k dispozici i křeslo starosty. „Chtěl jsem odblokovat patovou situaci,“ uvedl tehdy Grois.

ANO do opozice

Dosavadní nejsilnější koaliční partner hnutí ANO, tak přestupuje do opozice. Společné zájmy s vládnoucí ČSSD a ODS tak budou na znojemské radnici nově prosazovat zástupci dosavadní opozice z KDU-ČSL a PRO Znojmo pohodlnou rozhodující většinou 19 hlasů. Dohodli se navzdory dřívějším názorovým šarvátkám i požadavkům na odstoupení starosty Groise. „Čeká nás hospodářská recese a výpadek příjmů do rozpočtu města. Přišel čas dělat kompromisy, které jsou pro naše město lepší řešení, než další kiksy, přešlapy a tápání. Naše voliče jsme nezradili,“ uvedli ve svém prohlášení členové uskupení PRO Znojmo.

Pozvání do nové koalice nevyužili znojemští Piráti. „K vzniku nové rady jsme dost skeptičtí. Pozvání jsme odmítli, jelikož nám to v takové situaci neumožňuje naše povolební strategie a my chceme zůstat věrní svému programu a voličům. I přes naše pochyby však doufáme, že KDU-ČSL a PRO Znojmo do vedení města přinesou změnu k lepšímu,“ napsali v úterním prohlášení.