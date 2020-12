Ze starostovského křesla vystoupila rovnou do říše pohádkových příběhů a tvořivé dílny. Eliška Nohavicová se pustila do psaní a právě vydává knížku pro děti Pabák a Sumec Břichomluvec.

Ze starostovského křesla vstoupila do světa pohádkových příběhů a tvůrčí dílny. Eliška Nohavicová z Miroslavi (na snímku vpravo) vydává pohádkové příběhy pro děti Pabák a Sumec Břichomluvec. | Foto: Osobní archív

Inspirovala se životem zvířat v miroslavském rybníku. „Před třemi lety jsme vytvořili v Miroslavi naučnou stezku s Pabákem a už tenkrát se několik příběhů objevilo na tabulích. Pak jsem v lednu četla článek jedné známé blogerky o procesu vydání knížky. Řekla jsem si, proč vlastně nenapsat knížku? Zdálo se mi to jako hezké předsevzetí na nový rok. A tak jsme celý příběh od rybníku rozšířili společně s mámou o další zvířátka. I přesto, že je zasazen do prostředí Miroslavi, neznamená to, že jinde tato zvířátka nenajdete. Příběh je univerzální,“ přiblížila svoji prvotinu Nohavicová.