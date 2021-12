Dělat starostu pro Hrušovany byla podle něj čest a je rád, že většinu vizí se mu podařilo uskutečnit. „Začínal jsem v roce 1994, to mi bylo 36 let. Byl jsem plný energie a vizí, kam naše město posuneme. Spolupracoval jsem s vynikajícími lidmi, ať už z radnice nebo zvenčí. Díky nim se podařila uskutečnit celá řada projektů a chuť do práce mě nikdy neopustila. Z funkce odcházím k druhému lednu ze zdravotních důvodů,“ potvrdil Miroslav Miloš.

Z kdysi zanedbané obce bez vodovodu, kanalizace a cest se mu podařilo vybudovat atraktivní městečko, které inspiruje i okolní obce. „Důležité pro mě bylo vybudování inženýrských sítí, vozovek, stanoviště zdravotní záchranné služby, nové bydlení pro občany. Ale byla to také péče o zeleň, přírodu a památky. Mezi ně patří i zrestaurované malby Alfonse Muchy v budově úřadu,“ vyzdvihl Miloš.

Jen v málokterém třítisícovém městě si lidé užívají krytý bazén, sportovní halu a společenské centrum tak jako v Hrušovanech. „Speciální význam pro mě má obnova zámeckého parku. Kdybychom nezapracovali na jeho zavodnění, s největší pravděpodobností bychom o jeho podstatnou část přišli. Hrdý jsem také na vybudování mokřadu, kde se lidé rádi schází, pořádají se tam také svatby. Podařilo se vysadit tisíce stromů. Poslední strom ve funkci starosty jsem zasadil společně s ředitelem Zámku Břežany Vítkem Janků na konci listopadu u Chráněného bydlení. Jsem také moc rád, že se podařila rekonstrukce náměstí,“ vyjmenoval starosta.

Mrzí ho, že nestihl opravit tamní zámek, který je ve špatném stavu. „Přes veškeré úsilí se nám nepodařilo sehnat větší dotace. Na druhou stranu, jsem vděčný, že jsme byli úspěšní při získání menších dotací, které s městskými penězi používáme na postupnou rekonstrukci.

O tom, kdo za Miroslava Miloše usedne do křesla starosty rozhodnou ve čtvrtek hrušovanští zastupitelé. Miloš by uvítal, kdyby ho nahradila současná místostarostka Eliška Volná, „Bylo by to logické předání práce. Eliška Volná má přehled o investičních akcích, které jsme společně připravili podle očekávání občanů. Patří mezi ně revitalizace vnitrobloku Mlýnská, rekonstrukce zámku, také prostoru v okolí kostela, oprava smuteční síně, výstavba dílen a šaten pro základní školu, zázemí pro technické služby a další,“ přál by si.

Je připraven nadále pomáhat, tentokrát jen z pozice zastupitele. Město předává podle svých slov ve vynikající kondici. „Na účtech máme přes devadesát milionů korun, úvěrová zátěž na investiční akce je minimální, ve výši třiadvacet milionů,“ spočítal účty.

V práci starosty jsou podle něj ale nejvíc důležití lidé. „Podařilo se uskutečnit celou řadu vizí a to s dlouholetou podporou obyvatel. Za to jsem jim velice vděčný,“ smekl před Hrušovanskými Miroslav Miloš.

- Starostou Hrušovan n/J je 20 let, ve vedení města je 27 let.



- 16. prosince 2021 na funkci rezignuje, ze zdravotních důvodů



- Nástupce zvolí zastupitelé na svém jednání ve stejný den



- Je mu 63 let, původním povoláním je učitel na základní škole



-Mezi jeho záliby patří příroda a historie