Ve Znojmě zůstane v pondělí zavřená také drtivá většina základních škol. Například v té na Václavském náměstí se do stávky zapojí všichni zaměstnanci. „Osobně důvodům stávky rozumím. Provoz školy včetně školní družiny i jídelny bude přerušen," potvrdila ředitelka školy Renata Jahodová.

Úplně zavřená bude kromě téměř všech znojemských školek i mateřská škola Husova v Moravském Krumlově. „Pokud se za sebe nepostavíme my sami, tak to nikdo jiný neudělá a proto plně podporuji důvody stávky. Názory rodičů jsou většinou neutrální, tedy ani pro ani proti," vyjádřila se vedoucí stravování moravskokrumlovské školky Kateřina Jelínková.

Do stávky se připojí i některé střední školy na Znojemsku. Protestovat bude například většina zaměstnanců znojemského gymnázia v Pontassievské ulici. „Už teď je nesmírně obtížné sehnat kuchařky do školní jídelny. Je mi až stydno, že za tak těžkou práci jim nabízím mzdu, kterou mám pro ně k dispozici," poukázal na nejistý osud financování nepedagogických pracovníků, způsobený plánovanými vládními škrty ředitel gymnázia Pavel Kolář.

Potřebují důstojmou mzdu

Děti má v jedné ze znojemských základních škol například Pavel Jajtner. Proti stávce dle svých slov není a odboráře chápe. „Byl bych nerad, kdyby ministerstvo sahalo do systému, který podle mě funguje. Nepedagogickým pracovníkům je potřeba dát důstojnou mzdu, aby dobře vykonávali svou práci a aby došlo k personální stabilizaci," vyjádřil se Jajtner.

Podle předsedy školských odborářů na Znojemsku Vladislava Krčála se do stávky zapojují hromadně mateřské, základní i střední školy. Největší procentuální zastoupení stávkujících je ve školkách. „Velký počet škol oznámil, že se zapojí všichni zaměstnanci a v pondělí tak úplně zavřou. Je to masivní akce, jedná se o největší stávku za posledních až třicet let," zamyslel se Krčál. Ředitelé jednotlivých škol navíc případné uzavření hlásí ještě v průběhu středy, čísla tak nejsou konečná.

Na střední škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově žádní odboráři nepůsobí. Škola stávku podporuje, zůstane ale otevřená. „Budeme fungovat normálně, protestovat budou tři nepedagogičtí zaměstnanci," řekla redaktorce Deníku zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Lenka Dobešová.

Kromě nízkých platů a nejisté budoucnosti nepedagogických pracovníků vadí odborářům také plánované snížení prostředků na nákup učebních pomůcek pro děti nebo plánované snížení hodnoty PHmax. Snížení PHmax podle pedagogů ohrozí dělení hodin, což může mít vliv na úvazky pedagogů a kvalitu výuky. Mezi dělené hodiny patří například všechny výchovy, jazyky, praxe či volitelné semináře v maturitních ročnících, ve kterých je třída rozdělená do více skupin.

Zdroj: Youtube

Odborářům dále vadí plánované snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na příští rok a avizované snížení jejich počtu od roku 2025. Dále si stěžují na odkládání zakotvení pozic školního psychologa a speciálního pedagoga do rozpočtových tabulek.