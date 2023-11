Ke dni protestů, který naplánovaly odbory na sedmadvacátého listopadu, se připojí i ty školské. Hlavním důvodem jsou škrty v penězích pro školníky, kuchařky a další nepedagogické pracovníky na příští rok. Konkrétní podobu stávky řeší ředitelé a předsedové stávkových výborů přímo ve školách. Deník zjišťoval, které školy ze Znojma a okolí se ke stávce připojí.

Ilustrační foto.

Zaměstnanci znojemského gymnázia v Pontassievské ulici pravděpodobně stávkovat budou. Obě odborové organizace na škole o protestu uvažují. „V úterý budeme mít schůzku, kdy se domluvíme na počtu zaměstnanců, podobě a délce trvání," potvrdil ředitel gymnázia Pavel Kolář. Důvodům, pro které odbory stávku připravují, podle svých slov rozumí.

Kolář poukázal na nejistý osud financování nepedagogických pracovníků, způsobený plánovanými vládními škrty. „Už teď je nesmírně obtížné sehnat kuchařky do školní jídelny. Je mi až stydno, že za tak těžkou práci jim nabízím mzdu, kterou mám pro ně k dispozici," popsal ředitel gymnázia.

Zdroj: Deník/Tomáš Valaškovčák

Kvůli podpoře nepedagogických pracovníků zvažuje stávku i znojemská Základní škola Mládeže. „Jejich ohodnocení je na úrovni minimální mzdy a často jej musíme i dorovnávat," uvedla tamní ředitelka Romana Loydová.

Zda se ke stávce připojí či nikoliv zatím neví ředitel znojemské základní školy na náměstí Republiky Jiří Šmahaj. „Je to čerstvá věc, ještě jsme se o tom nebavili. Budeme mít příští týden radu a uvidíme, jak se situace vyvrbí," sdělil ředitel.

Na více informací zatím čekají i samotní odboráři ze Znojemska. Ti se v pátek sejdou na oblastní konferenci, aby se spolu s vedením škol dohodli na konkrétních krocích. „Jedná se o mateřské, základní a střední školy a hlavně o tamní nepedagogické pracovníky. Jejich požadavky jsou na místě. Chceme zamezit škrtům a snížením mezd. Nebojujeme za sebe ale za naše děti," vysvětlil předseda znojemské oblastní rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Vladislav Krčál.

Po oblastní konferenci budou mít jasno například v tasovické základní a mateřské škole. „Už jsme se o tom bavili, ale do jaké míry nebo jak půjdeme do stávky, to zatím nejsem schopná říct. Nepedagogické pracovníky každopádně chceme podpořit, máme jich asi dvanáct," podotkla předsedkyně místních odborářů a učitelka Jana Fajkusová.

Ředitel odboráře chápe

Na střední škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově žádní odboráři nepůsobí. I tak ale její vedení nad stávkou uvažuje. „Téma otevřu v pondělí na radě. Určitě o tom budeme diskutovat," řekl ředitel školy Jiří Psota.

Děti má v jedné ze znojemských základních škol například Pavel Jajtner. Proti stávce dle svých slov není a odboráře chápe. „Byl bych nerad, kdyby ministerstvo sahalo do systému, který podle mě funguje. Nepedagogickým pracovníkům je potřeba dát důstojnou mzdu, aby dobře vykonávali svou práci a aby došlo k personální stabilizaci," vyjádřil se Jajtner.

Podobný názor mají i někteří další rodiče. „Chápu, že nespokojenost s ohodnocením je potřeba dát najevo. Stávka bývá viditelná a hodně se o ní mluví. Na druhou stranu mohou mít problém rodiče menších dětí," zamyslela se matka dětí ze Znojma, která si nepřála uvést své jméno. Redakce její totožnost zná.

Kromě nízkých platů a nejisté budoucnosti nepedagogických pracovníků vadí odborářům také plánované snížení takzvané hodnoty PHmax. Ta představuje maximální týdenní počet vyučovacích hodin financovaný ze státního rozpočtu. Snížení PHmax podle pedagogů ohrozí dělení hodin, což může mít vliv na úvazky pedagogů a kvalitu výuky. Mezi dělené hodiny patří například všechny výchovy, jazyky, praxe či volitelné semináře v maturitních ročnících, ve kterých je třída rozdělená do více skupin.