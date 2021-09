Nemocnice pořídí i myčky podložních mís pro speciální lůžkové jednotky. „Nemocnici podporujeme každý rok, investice do vybavení a dalšího zlepšení péče o zdraví našich občanů jsou důležité,“ komentoval místostarosta Znojma Pavel Jajtner.

takzvané argonové koagulace, jež se používá k zastavení krvácení, aniž by se dotkla cílové tkáně. Využívat ji bude endoskopické oddělení.

Jeden milion korun, částka, která putuje z rozpočtu Znojma do tamní nemocnice. Mimořádnou dotaci schválili tamní zastupitelé na svém posledním zasedání. Peníze umožní nákup

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.