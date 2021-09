Při obnově padne k zemi na tisíc stromů, nahradí je ale nová výsadba, převážně listnatých stromů. Například duby, lípy a javory. „Obnova nebude spočívat pouze v umělém zalesnění, ale část zajistí sama příroda přirozeným zmlazením převážně javoru a dubu. Duby podél potoka Leska ve stáří přesahujícím sto let jsou v dobrém zdravotním stavu. Díky tomu budou zásahy do nich naprosto minimální,“ ujistil pro radniční zpravodaj Trojan.

Během tří let vysází v Městském lesíku ve Znojmě na 1500 stromů. Zhruba tisíc ve špatném stavu, ale pokác | Foto: í. Ilustrační foto: se souhlasem Městské lesy Znojmo

/FOTO/ Především kvůli bezpečnosti návštěvníků se začátkem října pustí správci Městského lesíka ve Znojmě do jeho obnovy. Potrvá tři roky, během nichž vysází lesníci patnáct tisíc stromů. Většinou nahradí ty nemocné nebo poškozené.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.