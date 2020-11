Místo ochránců bude asi hektarový pozemek vedle letiště dál obdělávat zemědělec. „Oficiální oznámení jsme z miroslavské radnice zatím nedostali, ale samozřejmě nás to mrzí," uvedla Kateřina Poledníková ze spolku ALKA Wildlife.

Podle ní se v Miroslavi jedná o vzácnou lokalitu, která nemá obdoby v celorepublikovém měřítku. „Takových pozemků je velmi málo. Pokud ho město pronajme ke komerčním účelům narazí zemědělec na řadu omezení a problémy s užíváním. Nesmí například provádět hlubokou orbu," naznačila Poledníková.

Většinovou podporu hlasů pro ochranu lokality se nepodařilo získat ani zastupiteli Petru Augustovi, který je současně členem tamního Aeroklubu. Právě jeho členové mají velkou zásluhu na zvýšení populace syslů. Pole s hlodavci totiž sousedí s letištěm. „Dodržujeme doporučené postupy například v sečení trávy. Když jsme před lety začínali bylo tam jen několik jedinců syslů. Je mi líto, že radní tuto unikátní kolonii nepodporují. Město by na pronájmu nezchudlo, jedná se řádově o dva tisíce korun ročně. Nabídl jsem, že to klidně zaplatím ze svého," neváhal by Augusta podpořit výzkumníky.

Unikátní není, tvrdí město

Vedení radnice se podle vlastního vyjádření výzkumům a ochraně přírody nebrání. „Ale také považujeme za důležitou zemědělskou výrobu. Pozemek je v nynější době propachtován a rada města se na své schůzi jednoznačně shodla o prodloužení pachtu nájemci, který pozemek města užívá řadu let," sdělili představitelé města prostřednictvím Kláry Nesnídalové z kanceláře tajemníka a sekretariátu starosty Martina Plechatého.

S tím nesouhlasí zastupitelka a dřívější starostka Miroslavi Eliška Nohavicová. „Na ten pozemek končí pachtovní smlouva teď v prosinci, tudíž od ledna nic nebrání tomu, aby si těch pár metrů spolek vypůjčil. Pro město nemá žádný význam," oponovala.

Se zastánci syslí lokality se vedení města neshoduje. „Tvrzení, že lokalita je unikátní, nemůžeme potvrdit. Můžeme považovat za unikátní, že je na naší lokalitě sysel uměle vysazen," sdělila Nesnídalová z radnice.

Panáčkující sysly v Miroslavi pozorují děti, vyhledávají je fotografové, do lokality se vrací původní rostliny i hmyz. „Sysli v Miroslavi žijí na travnatém sportovním letišti, které má rozlohu zhruba sedm hektarů. Místní kolonie je známa od roku 2008, kdy čítala pouhých deset jedinců, dnes jich má ale víc jak šestnáct set. A to zejména díky pilotům z Aeroklubu Miroslav, kteří se o letiště i sysly vzorně starají. Díky dobrým podmínkám se sysli postupně rozšířili na celou plochu letiště, kolonizovali okolní vojtěškové pole a nachází se také podél západního okraje NPR Miroslavské kopce, v zahradách jižně od obce i v okolních vinicích. Tam se o ně zase vzorně stará Agrodružstvo Miroslav- Víno Perk, které za to od nás v roce 2018 získalo známku Sysli na vinici," přiblížila Kateřina Poledníková ze spolku ochránců ALKA Wildlife.