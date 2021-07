Po deseti letech snahy rodiny a jejího advokáta o legalizaci nerozvážné černé stavby mělo v devět hodin ráno dojít k nejhoršímu. Demolici přístavku ve dvoře rodinného domu, který slouží jako sklad zeleniny a kuchyň na zavařování znojemských okurek. „Nenecháme lidi šikanovat jen proto, že jim úředníci nedokážou poradit. Jsou případy, kterým se vyhovělo. Proč někdo dostane legalizaci a někdo ne?“ zlobila se jedna z podporovatelek Pelánových Monika Gaščíková.

Do kotle emocí vstoupil exekutor Vojtěch Jaroš, překvapivě zatím jen s papírem v ruce. „Doručil jsem rozhodnutí o zamítnutých návrzích na odklad demolice. Bude stanoven jiný termín,“ předal majitelce úřední dopis.

Chvilkovou úlevu přítomných vystřídala vzápětí další vlna solidarity. „Jsme připraveni je vždycky podpořit, přijde nás ještě víc,“ neoblomilo oddálení demolice Gaščíkovou.

Je to absurdní

Pelánovi zbudovali přístavek asi před deseti lety, těsně před stavební uzávěrou, kterou nařídily úřady. Jenže asi o patnáct metrů čtverečních větší, než jim umožňoval územní plán. „ To je jediný prohřešek, který udělali. Těsně před uzávěrou byly v okolí zlegalizovány různé stavby. Hlavní paradox je, že podle územní studie na webu města tady vedle mají stát tři nebo čtyři bytové domy. To je extrémní zásah násobně větší. Bourat kus skladu na zeleninu je absurdní. Vedení města ale nechce s lidmi jednat,“ poukázal advokát rodiny Jan Duda.

To ale starosta města Jakub Malačka odmítá. „Starosta, ani zastupitelé nemají pravomoc stavbu legalizovat, je to záležitost státní správy, tedy stavebního úřadu. Nikoliv samosprávy. Nepomůže ani Pelánovými navrhovaná změna územního plánu. Je to dlouhodobý proces, a změny by se vztahovaly až na stavby po jeho ukončení. Navíc je otázkou, zda je správné živelný způsob stavění podporovat do budoucna. Bytové domy v lokalitě rozhodně také neplánujeme,“ upozornil Malačka.

Podle znojemského stavebního odboru je problém v tom, že rodina stavěla v zahrádkářské kolonii bez povolení opakovaně. „U Pelánů se dodatečně povolovala stavba zahradního domu do osmdesáti metrů čtverečních, která se ještě dala povolit. Další stavby na pozemku se taky daly dodatečně povolit, ale ta poslední, sklad a garáž, se již takto povolit nedali, protože maximální zastavěnost pozemku může být dvanáct procent. A to je již překročeno i bez nyní odstraňovaného skladu,“ zprostředkovala vyjádření mluvčí radnice Karolína Janečková.

Pelánovi nejsou jediní, kdo doplatili na nerozvážnost. O rodinný dům zřejmě přijde i František Sklenář, který rovněž překračuje povolenou plochu. „Postavil jsem ho na Suchohrdelské ulici, v katastru Dobšic. Přišlo mi upozornění až dům stál. Udělal jsem nový projekt a navrhl, že část navíc odbourám. Musím ale nechat zbourat komplet barák. Exekutor mi to spočítal na víc, jak šest set tisíc korun. Musel jsem si půjčit peníze, námitky mi soud zamítl a čekám, kdy přijde exekutor s demolicí. Právníci už mě stáli dalších šest set tisíc,“ neskrýval roztrpčení muž.

Pelánovi se tento týden znovu chtějí obrátit na vedení města. Podle advokáta Dudy mají na jednání patnáct dní. „Vyplývá to z oznámení exekutora o odložení demolice,“ uvedl.