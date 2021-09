Součástí bude i nový velkokapacitní vodojem a dva nové vrty. „Stará úpravna vod byla postavena ještě v době minulého režimu, má už přes třicet let a její kapacita ani technologie nevyhovují současným potřebám. Potýkáme se kvůli tomu s kvalitou vody, na niž platí nyní mnohem přísnější pravidla,“ zdůvodnil starosta obce Luděk Müller.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.