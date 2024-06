O údajném topení devítiletého syna, který se byl koupat se svým kamarádem, informoval jeho otec na sociálních sítích. Deník se případu již věnoval. „Syna jeden z hochů chytil kolem krku a další tři se mu snažili potopit hlavu pod vodu. To se jim na chvíli povedlo. Poté, co se syn vynořil z vody, začal volat o pomoc,“ popsal Pavel Vrána.

Vedení města věří v ojedinělost události, která se nebude opakovat. Dle vyjádření ředitele Správy nemovitostí města Znojma Marka Vodáka šlo v tomto případě o jediný incident tohoto typu od otevření plovárny letos na začátku června. „Každý podnět návštěvníků bereme vážně. Nejvyšší prioritou je jejich spokojenost a bezpečnost. Na základě mé každodenní zkušenosti a zkušenosti mých kolegů odmítám, že by na plovárně panovala jakkoli vyhrocená situace, jak to líčí někteří lidé na sociálních sítích,“ zmínil Vodák.

Podle mínění opozičního zastupitele Jakuba Malačky spousta lidí raději v klidu odejde a případné problémy nebo incidenty ani nehlásí. „Pavel Vrána jediný věc ohlásil. Spousta lidí ale reagovala tak, že podobné věci se dějí denně," řekl Malačka.

Plovárna je pod dohledem kamer a pro letošní sezonu bude kamerový systém ještě rozšířený. „Během letních prázdnin je každoročně z preventivních důvodů zintenzivněna přítomnost hlídek městské policie. V návaznosti na incident z minulého týdne byly hlídky posílené s okamžitou platností,“ upozornil Kovařík.

Bezpečnostní agentura

Opoziční zastupitel a bývalý starosta Jakub Malačka vnímá pohyb hlídek na plovárně jako dobré řešení, strážníci však nemohou být na místě trvale. „Něco se stane na jiné místě ve městě a strážníci musí odjet. Mají přece spoustu jiné práce napříč Znojmem,“ uvažoval Malačka.

Podle něho by bylo vhodným řešením angažovat přes léto bezpečnostní agenturu, která by hlídala ve slunečných dnech klid na plovárně, v deštivém počasí by ji bylo možné využít v jiných částech města. „Bezpečnost na plovárně přece nejde přehodit na plavčíky, mají svou práci a svou zodpovědnost,“ poukázal Malačka.

Plavčíci každé dva roky absolvují odborné školení v dohledu nad vodní hladinou a poskytnutí první pomoci. „Správa nemovitostí zajišťuje každý rok proškolení resuscitace. V případě jakýchkoli pochybností mají volat strážníky, v případě závažnějších pochybností republikovou policii. Dosud se snažili méně závažná porušení provozního řádu řešit domluvou,“ podotkl Kovařík.

Omezit vstup problémových návštěvníků do areálu není podle právní analýzy města možné. „Jedná se o veřejnou službu a ta musí být přístupná všem bez rozdílu. V případě hrubého porušení návštěvního řádu jsou však pracovníci plovárny oprávněni takové návštěvníky vykázat,“ vysvětlil mluvčí města.

Vyhrocená situace

Obyvatelé Znojmo i turisté zažívají nebo jsou svědky nepříjemných situací v letních měsících opakovaně. Jakub Malačka na problémy související s bezpečností ve městě upozornil mimo jiné i na posledním zastupitelstvu.

Nyní doplnil, že zaznamenal hned několik dalších konfliktů a situace ve městě je podle něj letos nezvykle vyhrocená. „Vím o člověku, který se snažil zaparkovat a slušně upozornil romské chlapce, aby mu udělali místo. Vytáhli na něj baseballovou pálku a manželce vyhrožovali, že ji podříznou. Další případ, o kterém vím, se stal ženě, které vběhla podobná parta do provozovny. I když měla připravený pepřový sprej, byla úplně paralyzovaná a nezvládla zareagovat,“ uvedl některé z případů Malačka.

Na čtvrtek 27. června svolává setkání a hodlá dát s jeho účastníky dohromady sérii opatření, která by mohla pomoci udělat Znojmo bezpečnějším. Sraz se koná v GaPu v Kollárově ulici v šest hodin odpoledne.

Řešení na centrální úrovni

Na redakci Deníku se obrátil čtenář, který se podepsal jako Jaromír Klempa. Popsal svůj pohled na věc a uvažoval i v širších souvislostech. „Dobře rozumím snaze současné opozice zaujímat roli chytré horákyně. Máme zde ve městě řádově stovky nepřizpůsobivých, kteří dlouhodobě nechodí do práce, děti nechodí do škol a jejich přebytečná a nevybitá energie se transformuje do nevhodného a obtěžujícího jednání a chování," podoktl Klempa.

Jak poukázal již kolem sedmé nebo osmé hodiny večerní je cesta centrem a zvláště parkem stezkou pro odvážné. „Strážníky vidíte především v denní dobu a kontakt s našimi spoluobčany je jim jistě také nepříjemným. Protože podobná situace je v desítkách až stovkách měst a obcí, měl by se problém řešit na centrální úrovni a to přijetím příslušné legislativy," uvažoval obyvatel Znojma s tím, že je podle něho demoralizují brzy ráno odcházet do práce s vědomím, že zde existuje početná skupina občanů, kteří žijí dlouhodobě na sociálních dávkách.