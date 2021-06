Pokračování se dočkala až letos v květnu, kdy dostali studenti možnost sérii lekcí dokončit. „Začali jsme, když to bylo možné, dělili jsme se na menší skupinky a teď už vše funguje vlastně normálně,“ poznamenala za taneční školu Starlet Lucie Buryanová.

Na podzim v taneční škole přesunuli všechny plesy a část lekcí. „Máme ze všech přesunů trošku zamotanou hlavu, protože na podzim začínají taneční pro další ročníky středoškoláků. Ale máme docela rezervy co se týče sálů a lektorů, takže vše stihneme,“ poznamenala Buryanová.

Jak doplnila, žákům nabídli, zda kurzy chtějí dokončit letos, nebo je přesunou na září. „Někteří, asi jedna pětina, znovu začnou na podzim, ale většina chtěla pokračovat. Lekce budeme dokončovat ještě v září,“ řekla.

Z toho, že se do tanečních vrátila, má radost i studentka Červinková. „Užívám si to. Akorát ještě tančíme v rouškách, což je mi celkem nepříjemné, ale co nadělám. Na lekci před námi byla kvůli hygienickým opatřením i kontrola,“ zmínila.

Přesun na podzim

I kvůli omezením už tento školní rok nedokončí páry v taneční škole Dagmar v Brně ani v Břeclavi. Podle ředitelky Dagmar Keclíkové je logičtější kurzy přesunout. „Rozvolnění sice nastalo, blíží se ale také konec školního roku. My jsme na podzim stihli jen jednu lekci, jiné školy třeba víc, takže měly kde navázat. Jenže před prázdninami by se stihly už jen čtyři lekce, přerušili bychom výuku v polovině,“ vysvětlila Keclíková.

Lepší je podle ní proto přesunout celou sérii hodin na podzim. I proto, aby tanečníci přes prázdniny nezapomněli kroky na podzimní plesy a prodloužené. „O nic nepřijdou a jednu odučenou lekci ani nebudeme počítat. Od září budou mít celý kurz. Chci, aby si na plese či prodloužené zatančili,“ řekla Keclíková.

Strach, že do slavnostní bílé prodloužené kroky má i Červinková. „No, spíš tak nějak vím, že je zapomenu. Asi budeme mít na podzim ještě nějaké opakování,“ doufala.

Na taneční na příští rok už trénují i studenti brněnského gymnázia Slovanské náměstí. Chodí do přípravných lekcí, takzvaných minitanečních. „Škola není jen o tom naučit se po návratu z distanční výuky nějaké znalosti, studenti tady žijí. A k tomu patří i podobné radovánky jako exkurze, výlety a samozřejmě taneční. I s vypětím sil, abychom školní rok dokončili, jsme dali takovým akcím zelenou,“ přiblížil zástupce ředitele školy Tomáš Sargánek.

Třídám, které o přípravné hodiny měly zájem, vyhradili místo v rozvrhu po dopoledním vyučování. „Ze tří tříd chtěly čtyři,“ dodal.