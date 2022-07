Obvinění před nadcházejícími komunálními volbami míří na Karla Podzimka z ODS a Lukáše Davida ze STAN Pro Znojmo. „Lukáš David je členem představenstva spolku, měl by tedy hájit zájmy města. Současně je ale také členem spolku prostřednictvím své agentury REMO – Agency, která poskytuje profesionální průvodcovské a turistické služby. Karel Podzimek je taktéž členem představenstva spolku a současně jeho členem prostřednictvím své firmy Vranovská přehrada. Pokud rozhodují o penězích spolku dotovaného z městského rozpočtu, může to být ovlivněné jejich soukromými zájmy,“ poukázal Pikola.

Podezření o střetu zájmů místostarostů odstartovalo mimořádné schválení příspěvku města pro ZnojmoRegion na posledním zasedání zastupitelů. Krátce před komunálními volbami odhlasovali pro agenturu, která se zabývá propagací regionu, každoroční půlmilionovou dotaci na dobu šesti let. „Oba místostarostové mimořádný členský příspěvek v bezprecedentní výši na následujících šest let podpořili. Logicky z toho určitým způsobem profitují a bylo potřeba si pojistit peníze do budoucna,“ netajil se pochybnostmi Pikola.

Místostarosta Karel Podzimek jakékoliv výhody pro své soukromé podnikání odmítl. „Schválení mimořádného příspěvku bylo projevem vůle většiny zastupitelů s cílem zajistit financování spolku na delší období, jak je to běžné i v jiných městech. Díky tomu může spolek žádat o dotace,“ uvedl k hlasování o příspěvku.

Zdůraznil, že jeho firma je pouze řadovým členem ZnojmoRegionu, stejně jako desítky ostatních. „Řádně platíme členské příspěvky, moje firma z činnosti spolku nemá žádný přímý profit a nikdy žádné služby spolku neposkytovala,“ ujistil Podzimek.

Stejná pravidla

Lukáš David považuje nařčení ze střetu zájmů za snahu očernit současné vedení radnice před komunálními volbami. Schválení dlouhodobého příspěvku ZnojmoRegionu podpořil, před hlasováním ale sám upozornil na možný střet zájmů. „Ze členství mi samozřejmě coby podnikateli žádné výhody neplynou, a ani bych to nepřipustil. V případě možnosti inzerce ve vydávaných materiálech pro mě platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní. Nařčením nerozumím,“ ohradil se David.

Otevřeně přiznal pouze jednu menší zakázku ze ZnojmoRegionu za celou dobu jeho působení. „Jednalo se o zajištění dopravy v rámci press tripu v celém znojemském regionu na studijní cestě do Poysdorfu a Retzu. Na program byly schváleny peníze z evropského projektu Interreg. Hodnota faktury tenkrát byla asi deset tisíc korun. Opravdu si někdo myslí, že bych si tímto způsobem vylepšoval pozici?“ vyvracel pochybnosti otázkou David.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně se v tomto případě o jasný střet zájmů nejedná, protože ZnojmoRegion není soukromá agentura. „Co se týká schválení dlouhodobého financování společnosti, je normální, když se u jakékoliv podobné instituce rozvoj plánuje dlouhodobě dopředu. Transfer peněz musí být doložený,“ uvedl Kopeček.

Negativně zaměřená předvolební kampaň je podle něj legální, otázkou ale zůstává, zda její tvůrci zvolili správné téma. „Těžko říct, zda bez doložení důkazů právě toto turisticky zaměřené téma vzbudí ve Znojmě debatu a rozhodne o hlasech voličů. Zda tvůrcům pomůže, nebo naopak uškodí,“ zvažoval Lubomír Kopeček.

Spolek ZnojmoRegion slouží k propagaci cestovního ruchu oblasti Znojemska a Podyjí. Sdružuje obce, podnikatele i spolky. Nadstandardní služby pro jednotlivce předsedkyně představenstva Marie Tesařová vylučuje. „Za ZnojmoRegion nemůžeme nic jako nadstandardní služby potvrdit ani u pana Podzimka a Davida a ani u žádného jiného člena společnosti. Obě jejich firmy jsou řádnými členy přijatými valnou hromadou. Za své členství řádně zaplatili vstupní i členské roční příspěvky, za které získávají od ZnojmoRegionu veškeré služby, dle ceníku stejně jako ostatní členové spolku. Jejich funkce v představenstvu spolku jsou neplacené,“ uvedla Tesařová.