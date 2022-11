Masarykovým náměstím se mezi melodiemi koled vůně punče, svařáků a různých dobrot. Po dvou letech vynucených omezení svítí do šera stánky s občerstvením a kousek od zatím zhasnutého vánočního stromu se děti vozí na kolotoči. Občas zacinká zvonička a lidé se zastavují u betléma pod vánočním stromem. Znojemský advent je zpátky a na náměstí se postupně schází tisíce lidí.

Krátce před pátou odpoledne přichází znojemský děkan Jindřich Bartoš a starostka Znojma Ivana Solařová. Děkan požehná adventní věnec a rozsvítí první svíčku. Starostka Solařová popřeje všem přítomným příjemný adventní čas. Pak už na podium přichází děti z Domova pro matky a otce v tísní.

„Stromečku, rozsviť se!“ rozlehne se několikrát náměstím a pak na se letošní vánoční strom poprvé rozzáří. „I letos ve spolupráci s městem a Znojemskou Besedou zveme ty, kdo chtějí a mohou pomoci, aby zpříjemnili Vánoce právě dětem v našem domově pro matky a otce v tísni a z dalších potřebných rodin. Od pondělí si mohou v infocentru v Obrokové ulici vyzvednout obálku s jménem a věkem chlapce nebo holčičky, které pomohou s výběrem dárku. Zabalený dárek pak prosím přineste do desátého prosince zase do infocentra. My je zařídíme, aby je Ježíšek dětem donesl,“ vyzval k vánoční sounáležitosti ředitel znojemské Charity Evžen Adámek.

Znojemský advent bude pokračovat pestrým programem nejen na Masarykově náměstí až do Štědrého dne. Na Horním náměstí je také již otevřené kluziště s umělým povrchem.