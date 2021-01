Dnes si chválí upravené ulice, nabídku služeb i obchody a přejí si hlavně koupaliště.

Jak vypadaly Hrušovany před těmi necelými třiceti lety a jak vypadají dnes?

Chyběla tu infrastruktura, to znamená vodovody, kanalizace. Lidé neměli dostatek pitné vody. Vyvrtali jsme vrty hluboké 260 metrů, teď máme celkem čtyři. K tomu úpravnu vody, novou čistírnu odpadních vod. Takže první obrovské investice jsme věnovali do země. Dělala se i elektřina a plyn. Až jsme se vyhrabali napovrch začali jsme opravovat komunikace. Město má celkem 45 ulic z toho 37 máme spravených včetně chodníků. Myslím, že jsme se hodně posunuli a ve městě je to vidět.

Na co se zaměřujete v současné době?

Posilujeme síť služeb pro obyvatele, vybudovali jsme náměstí s obchody a sjíždějí se sem na nákupy obyvatelé z okolních obcí. Ale také k lékařům, docílili jsme i toho, že tady máme rychlou záchrannou službu. Odhaduji, že nám chybí ještě tak deset let volebního období, aby byli obyvatelé spokojeni.

Nezapomínáte přitom na zeleň?

Máme tu krásný zámecký park, který obnovujeme a udržujeme, nachází se v něm asi šest set stromů. Vysazujeme i další lesopark. Vznikl nedávno nad školou a stromy jsme tam vysázeli ve tvaru srdce. Obnovujeme park v centru města, kam jsme umístili dětské hřiště, lidé projdou zelení i do moderní knihovny a na úřad. Ve východní části obce plánujeme mokřad, který bude architektonicky zajímavý, vyroste vedle stávajícího.

Strop vaší kanceláře zdobí originální fresky Alfonse Muchy, inspiruje vás to?

Tyhle jsme při rekonstrukci radnice objevili asi před čtrnácti lety. V budově máme ale víc místností s freskami Alfonse Muchy, dokonce zdobí strop průjezdu. A stále objevujeme další. Ano jsou inspirující, to se projevuje v originálních prvcích po celém městě. Když projdete městem natrefíte například na žulovou knihu s historií města, šlápnete na čtyřlístek pro štěstí, projdete se po znamení zvěrokruhu. Originální bude i pomník s holubicemi v urnovém háji a chceme vytvořit i neobvyklou sochu Alfonse Muchy a historika Maxe Dvořáka, významných osobností Hrušovan. Lidé si k nim budou moci přisednout na lavičku. Plánujeme také rozhlednu ve tvaru pyramidy, protože základní kámen radnice byl dovezen právě z Cheopsovy pyramidy.

Mají obyvatelé Hrušovan možnost i sportovního vyžití?

Máme nový sportovní areál s krytou halou na krásném místě nad městem, odkud je i pěkný výhled do okolí. V sousedství jsou další hřiště, včetně workoutového. Jediné, co nám chybí je atletické hřiště, které plánujeme postavit do konce roku. Bude sloužit především pro školu, odpoledne ale i pro veřejnost. Vznikne tam atletický ovál, dráha na vrh koulí, skok do dálky i víceúčelový povrch. Náklady vyjdou na asi 6 milionů korun, větší část pokryje dotace.

Obyvatelům ale chybí třeba letní koupaliště, počítáte s ním?

Ano, přírodní koupaliště máme zahrnuté v územním plánu v krajové části města ve směru na obec Jevišovka. Musíme jen počkat na dokončení komplexních pozemkových úprav, které teď v katastru probíhají. Koupaliště tu kdysi bylo, naposledy ale bylo v provozu někdy před třiceti lety. Tehdy nebyl čas a peníze ho opravovat nebo budovat nové. Lidem chyběla voda doma. Na koupaliště ale stále vzpomínají. Velké investice jsou ale za námi, tak si můžeme dovolit začít řešit tento nedostatek. Máme už hotovou studii a řešíme výkup nebo směnu pozemků v lokalitě. Lidé by se koupaliště mohli dočkat asi do pěti let.

Hrušovanští zmiňují i potřebu vybudování parkoviště u kostela

Je to jedna z hlavních akcí tohoto roku. Parkoviště sice slouží, ale je neupravené, jen se zpevněným povrchem. Projekt je hotový a příští týden bychom měli na výstavbu parkoviště schválit rozpočet. Hrubý odhad činí asi 10 milionů korun a vznikne tam asi 20 parkovacích míst. Budou vybudovány i chodníky, komunikace ze žuly, osvětlení, dostavíme zeď s bránou, umístíme sochu, informační panel i mobiliář, vysázíme zeleň, Zvelebíme celé okolí kostela. Posílíme tak parkování v bezprostřední blízkosti náměstí, kde je řada obchodů a služeb. Jsme jedno z mála měst, kde není parkování placené, Chceme tak podpořit místní podnikatele, kterým přinesou obyvatelé i návštěvníci vyšší tržby. Budujeme ale další parkoviště, která jsou potřeba kvůli rozsáhlé výstavbě bydlení ve městě.

Lidé si stěžují také na špatný stav autobusové zastávky na Lidické ulici

Ano, je tam špatný stav vozovky a zastávka je navíc umístěná v několikaramenné křižovatce, kde je velký provoz. Už na tom pracují projektanti, dělat bychom na tom chtěli příští rok. Na doporučení odborníků jsme se dohodli, že z ulice uděláme jednosměrku a zastávka bude sloužit jen pro školní autobusy. Veřejnou dopravu přemístíme kvůli bezpečnosti na nový autobusový terminál, který je v krátké vzdálenosti od Lidické ulice.

Hrušovanskou vadou na kráse je i místní zámek, který chátrá. Plánujete jeho obnovu?

To je velké sousto, na jeho opravu bychom potřebovali kolem 180 milionů korun. Jedinou šancí je získání dotací. Právě čekáme na rozhodnutí z Norských fondů, tam je ale silná konkurence žádostí. Zkoušíme i žádosti na IROP. Zámek je na krásném místě, které vybízí k opravám a zpřístupnění lidem. Mohly by se z něho stát reprezentativní prostory pro společenské akce, mohli bychom tam oddávat svatebčany, přestěhovali bychom tam ZUŠ, možná by tam mohla vzniknou vinárna.

Co byste jako starosta ale i obyvatel Hrušovan uvítal? S čím se potýkáte nejvíc?

V poslední době bych uvítal snad větší souhru zastupitelů a jejich spolupráci na zvelebování města. Přehnaná kritika k čemukoliv často brzdí naplánované projekty, kterými se snažíme obyvatelům zlepšit život ve městě. Přesto jsme se hodně posunuli kupředu. Ministerstvo financí nás dokonce eviduje v první desítce měst s největším majetkem. Vytváříme podmínky pro stavebníky a daří se nám držet počet obyvatel na stejné úrovni s malým navyšováním.