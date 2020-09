Studenti ze znojemské Přímky pracují v Senior Centru v Šanově

Na praxi v šanovském Senior Centru jsou v těchto dnech studentky a studenti ze střední školy v Přímětické ulici ve Znojmě. „Jsme rádi za možnost vychovávat si naše budoucí kolegy. Při nástupu do zaměstnání pak přesně ví, co je čeká, a my rádi dáme těm nejlepším šanci,“ vysvětlil ředitel šanovského SeniorCentra Michal Veleba.

Studenti se v praxi připravují na možné budoucí povolání v Šanově. | Foto: Archiv SeniorCentra