Vydržet měsíc zcela bez alkoholu zkouší stále více hlavně mladých lidí. Podle průzkumu agentury Ipsos, se do kampaně, která začala před devíti lety, zapojuje každý třetí člověk ve věku od osmnácti do šestadvaceti let. Je mezi nimi například Jindřich Kabelka z Brna.