V Miroslavi mohou lidé nově nakupovat v supermarketu. Svůj obchod tam otevřela Billa v Nádražní ulici. Jedná se o první supermarket ve městě. Zástupci radnice věří, že existence obchodu zvýší atraktivnost místa. Dosud museli lidé za většími nákupy dojíždět do okolních měst.

První supermarket v Miroslavi otevřel 24. dubna. | Foto: Město Miroslav

První zmínky o stavbě se objevily již na podzim roku 2022. „Tehdejší investor považoval záležitost za hotovou věc. Začátkem roku 2023, těsně před vydáním stavebního povolení, z tohoto záměru však vycouval,“ sdělila v oznámení na webu města Kamila Kolesová, která je referentka odboru investic a regionálního rozvoje.

Supermarket lidem chyběl. Pozitivní výstup přinesla až jednání vedení města s firmou WELKIN stavební. „Jednání mezi městem a všemi známými potravinovými obchodními řetězci byly dlouhou dobu neprolomitelné, když se naskytla možnost spolupracovat s uvedenou firmou a supermarket k nám dostat, nebylo nad čím přemýšlet,“ informoval starosta Miroslavi Martin Plechatý.

Jak doplnil, po zkušenostech s prvním investorem věděl, že se nepouští do ničeho jednoduchého. „Celý rok jsme se potýkali s menšími i většími zádrhely, jsem ale rád, že se nakonec společnými silami podařilo projekt dotáhnout do zdárného konce. Nejen Miroslaváci, ale všichni lidé ze širokého okolí budou mít příležitost vybírat z bohaté nabídky, kterou supermarkety disponují,“ popsal starosta.

Supermarket Biila je otevřený od 24. dubna. Zástupci stavební firmy obdrželi Cenu města Miroslavi.Zdroj: Město Miroslav

Jako projev vděčnosti obdrželi zástupci firmy WELKIN Michal Weinreb a Jindřich Kukačka Cenu města Miroslavi za maximální nasazení při překonávání mnoha překážek spojených s vybudováním supermarketu.

Billa nabízí od středy 24. dubna zboží zákazníkům. Otevřeno je od pondělí do soboty od sedmi ráno do osmi večer, v neděli pak od osmi ráno do osmi hodin večer.