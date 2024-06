Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo se připojilo k oslavám Světového dne dárců krve, který připadá na 14. června. Slavnostní odběry krve se ve Znojmě uskutečnily ve dnech 11. a 12. června přišlo na sto dvacet dárců.

Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo se připojilo k oslavám Světového dne dárců krve. | Foto: se souhlasem Nemocnice Znojmo

Většina dárců chodí krev darovat pravidelně. „Mezi těmi, co přišli ve slavnostní okamžiky, byli i dva prvodárci a také jeden oslavenec. Přímo na své narozeniny totiž svůj stý odběr absolvoval Stanislav Juga,“ řekl primář Hematologicko-transfuzního oddělení Pavel Jajtner, který zároveň zastává post mluvčího nemocnice.

Jak upozornil, pouze díky pravidelným dárcům může nemocnice pomáhat pacientům a zajistit dostatek transfuzí krve pro všechny, kteří to potřebují. „Mezi oddělení s největší spotřebou krve ve znojemské nemocnici již standardně patří chirurgické obory. Krev je ale potřebná i pro pacienty podstupující onkologickou léčbu, maminky po porodu nebo pacienty s nemocí krvetvorby,“ vyjmenoval Jajtner.

Mnoho pacientů dostává krev opakovaně. „V Nemocnici Znojmo se lékaři například starají o pacientku, která prozatím celkem dostala sto třiašedesát transfuzí,“ zmínil mluvčí.

Každý odběr krve je šancí někomu pomoci a zachránit život. „Krev je jednou z nejvzácnějších tekutin. Ve Znojmě máme skvělou základnu dárců krve a touto akcí jsme jim chtěli vzdát hold za to, že nám každý den pomáhají zachraňovat lidské životy. Věříme, že tato akce inspirovala také nové dárce a přispěla k širšímu povědomí o důležitosti darování krve,“ řekl.

Zachránil tisíce lidí, uznání se nedočkal. Janský krevní skupiny objevil náhodou

Světový den dárců krve si připomínáme od roku 2005. Jedná se o den, kdy se v roce 1868 narodil objevitel krevních skupin lékař Karl Landsteiner.

Ocenění na kraji i ve Znojmě

Ocenění Zlatý kříž a pamětní list si ve středu 12. června převzalo sto devětatřicet dárců krve z jižní Moravy. Slavnostní předávání se konalo v zastupitelském sále Krajského úřadu Jihomoravského kraje za účasti hejtmana Jana Grolicha a zástupců Českého červeného kříže.

V Česku chybí 70 tisíc dárců krve. Jaké jsou podmínky a jak je to u homosexuálů

Ve stejný den ocenil dárce krve ve Znojmě také radní pro zdravotnictví Karel Podzimek. Kříže dostalo za osmdesát odběrů sedmadvacet dárců, za sto šedesát odběrů to byli dárci dva.

Kdo a kdy může darovat krev?

Darovat krev může každý zdravý člověk od osmnácti do pětašedesáti let, který se neléčí s vážným onemocněním. Muži mohou darovat krev jednou za tři měsíce a ženy jednou za čtyři měsíce. Odběrové dny jsou dvakrát v týdnů, a to v úterý a ve středu od sedmi do devíti hodin.

Počty dárců v kraji

Z dat Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno vyplývá, že v Jihomoravském kraji loni oproti roku 2022 ubylo skoro pět tisíc registrovaných dárců krve počet klesl z 28 365 lidí na 23 490. Počet prvodárců se naopak mírně navýšil o sto třicet. Docela výrazný propad v kraji byl i ohledně počtu provedených odběrů krve – za rok 2023 to bylo 33 693 odběrů, za rok 2022 pak 36 984 – tedy rozdíl o více jak tři tisíce odběrů.