Svezení Populárem probudilo vášeň. Muzeum motorismu ročně navštíví 10 tisíc lidí

Znojmo – Starou stíhačku, parní lokomotivu a především desítky historických motocyklů, aut a rozmanitých strojů. To vše sesbíral a před vystavením obnovil majitel znojemského Muzea motorismu Jan Drozd. Návštěvníky do staré vodárny u znojemské přehrady láká už desátým rokem.

Svezení slavným Populárem probudilo v Janu Drozdovi ze Znojma před lety sběratelský zápal. Stará auta, motorky a různé stroje sbíral tak dlouho, až si otevřel muzeum motorismu.





Letos jeho muzeum obohatila vedle zmiňovaného stíhačky – MiGu 15 – také velká expozice hraček. A další exponáty stále přibývají. „Nejnovějším přírůstkem, který mě velmi potěšil, je tricykl Laurin a Klement z roku 1906. Je to velký unikát z počátků motorismu, na světě jsou jen tři dochované kusy,“ hlásil sběratel.

Čerstvě získaný exponát označil za torzo. „Lidé ho už uvidí v naší expozici, ale ještě na něm budu muset zapracovat, aby vypadal jak má. Zatím to jsou takové splašené trubky,“ pousmál se majitel zámečnictví.

S opravami a renovováním veteránů má už bohaté zkušenosti. Vášeň pro historické stroje ho drží déle než čtvrtstoletí. „Před nějakými pětadvaceti lety jsem se poprvé svezl Škodou Populár a byla z toho láska na celý život. Tam vznikla i moje sběratelská vášeň. Stará auta, motocykly, ale také olejničky a všemožné předměty spojené s motorismem jsem sbíral už asi deset let před otevřením muzea v roce 2008,“ připomenul Drozd.

Dnes v opravené staré vodárně návštěvníci najdou několik desítek automobilů, motocyklů, ale také stabilní motory, historické hračky a spoustu drobných exponátů spojených s historií motorismu. „Máme tu například Pragu Charon, což je vůbec první auto, které tehdejší firma Kolben&Daněk, později pod značkou Praga, začala vyrábět. Je tu i slavné Aero1000, lidově zvané Cililink, nebo motorka ČZ 500 ve vatikánských barvách,“ upozornil na některé perličky ze své sbírky.

Zájem o muzeum roste. Zatímco před pěti lety si do něj nacházelo ročně cestu kolem pěti tisíc lidí, nyní jich chodí dvojnásobek. „Roční počet návštěvníků je teď kolem deseti tisíc. Přibývá i zahraničních hostů. Někteří už do Znojma jezdí cíleně kvůli muzeu. Přiznám, že mě těší, když listuji návštěvnickou knihou a čtu tam hodně pochvalných zápisů,“ svěřil se šéf muzea.

Už několikrát se v něm byl podívat i znojemský příznivec motorismu a jeho historie Jaroslav Pokorný. „Je to velmi zajímavé muzeum. Líbí se mi, že se hodně specializuje na české značky i to, jak bohatý a pestrý přehled exponátů nabízí,“ chválil Pokorný.

Píle a nápady Jana Drozda se přitom neomezují jen na interiér jeho muzea. Loňský mohutný přírůstek jeho sbírky, parní lokomotiva z počátku padesátých let, stojí venku před muzeem, skály přes silnici pro změnu zdobí veselí a rozmanitě vyhastrošení panáci.

A když na to přijde, zapřáhne Drozd do svých nápadů i sousedy z neformálního spolku přátel Dyjské vsi. „Ani nevím, jak Honza Drozd dokáže všechno, co dělá, vměstnat do čtyřiadvacet hodin. Zvládá vést svou firmu, provozovat muzeum a ještě vymýšlet a chystat akce se sousedy. Náš fašank, závody motokár i neckyáda, jsou všechno jeho nápady,“ poukázal jeden ze sousedů z Koželužské Daniel Smola.

Jak dodal, občas Drozdovi pomáhali i se stěhováním exponátů. „Už jsem si myslel, že muzeum je úplně hotové, ale vždycky přišlo něco nového. A myslím, že překvapením ještě není konec,“ usmíval se Smola.