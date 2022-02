V historické budově naproti jevišovického kostela by chtěli vystavět například byty. „Úřad pro zastupování státu bezúplatný převod odmítl a nabídl nám sýpku za zhruba pět a půl milionu, což jsme odmítli. Jedna aukce proběhla v prosinci, ale nikdo se nepřihlásil. teď už mají sníženou cenu, a já doufám, že se zase nikdo nepřihlásí. Ono jen energeticky je to sebevražda. Při opakované dražbě může obec opět uplatnit žádost o bezplatný převod a to rádi uděláme,“ přiblížil starosta Jevišovic Pavel Málek.

K dispozici má už předběžný projekt na rozložení bytů v sýpce. „Vše je vymyšleno tak, aby se stoupačky schovaly do historických výtahů a podobně. Problém jsou samozřejmě podlahy a jejich únosnost se skladbou,“ počítal Málek náklady na rekonstrukci budovy.

Historická sýpka se nachází v památkové zóně v centru města a je zapsaná jako kulturní památka. Podle dostupných údajů byla postavena v polovině osmnáctého století, v současné době objekt nikdo nevyužívá. V nejvyšším třetím podlaží se nachází také sál a galerie, bez využití je také podkrovní půdní prostor. Aukce se uskuteční od prvního do druhého března.

Zájemci o koupi si mohli vnitřní prostory sýpky prohlédnout ve středu. „Nějací zájemci se k prohlídce dostavili, zda se aukce zúčastní ale nelze v tuto chvíli odhadovat,“ řekla Deníku Rovnost ředitelka znojemské pobočky úřadu Martina Radová.

Energetická sebevražda

Názory obyvatel Jevišovic na převedení majetku na město se různí. Zatímco někteří by to uvítali, jiní se obávají velkých nákladů na rekonstrukci a následnou údržbu. „Tak když je to energeticky sebevražda, proč to tedy město chce? Nejsou peníze na opravu cest a jiné věci,“ zapojil se do diskuse na sociální síti facebook třeba Lukáš Soukal.

Za pravdu starostovi s vysokou energetickou náročností dal i Radomír Hubatka. „Zabrzdí to další rozvoj a údržbu města,“ vyjádřil se.

Vedení města vadí, že budova není přístupná z veřejné komunikace a soukromá společnost k ní může kdykoliv odepřít přístup. „Nemovitost nemá vlastní zdroj tepla, kanalizační přípojku a odvod dešťových vod. Zřejmě ani vlastní vodovodní přípojku. Zdroj tepla se nachází v kině nemovitostí a opět je vlastníkem soukromá společnost,“ vyjmenoval důvody, proč se Jevišovičtí aukce nezúčastní Pavel Málek.

Celkově je budova podle něj v zanedbaném stavu. „Současný vlastník se o nemovitost již pět let nestará, neprovádí údržbu. Dle mých informací do přízemí teče dešťová voda, vlhkost je viditelná i z venku. Kompletní rekonstrukce odhaduji na desítky milionů korun,“ počítal náklady starosta Málek.