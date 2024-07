„V minulých dnech tu bylo vypuštěno osmnáct zvířat ze záchranného chovu v Zoo Brno a čtrnáct syslů z blízké Miroslavi. Cílem je vytvořit novou, stabilní a životaschopnou populaci na jižní Moravě,“ sdělila tisková mluvčí Zoo Brno Věra Müllerová.

Právě v brněnské zoologické zahradě mají jeden ze čtyř záchranných chovů syslů v České republice. „Sysly odchováváme ve voliéře umístěné v klidném zázemí zoo. Náš chov je úspěšný a jsme schopni poskytovat požadované množství syslů k vypuštění do přírody každý rok. Podařilo se nám tak již navrátit více než sto jedinců,“ vysvětlil garant projektu za Zoo Brno Petr Šrámek.

Program na záchranu sysla obecného běží od roku 2008 a zahrnuje také pravidelné sčítání zvířat, pastvu a kosení. Posiluje nebo vysazuje se v lokalitách, které jsou z hlediska České republiky vyhodnocené daný rok jako nejkritičtější. „Vysazujeme na nové lokality nebo na místa, kde druh historicky žil nebo posilujeme stávající populace, které jsou před vymřením, kde je třeba pět nebo deset syslů,“ dodal Šrámek.

| Video: Youtube

Lokality vysazování jsou vybírané zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po řídí projekt po odborné stránce.

Zvířata se do přírody vypouští tak, aby se hned nerozutekla do okolí. Do malých ohrádek se proto připraví umělé nory, seno a jídlo. „Ideální je, když se sysli postupně z ohrádky podhrabou a v blízkém okolí si začnou budovat své vlastní nory,“ poukázala Müllerová.

Jak doplnila, sysel obecný byl dříve považovaný za škůdce. Kvůli vlivu člověka se ale dostal na pokraj vyhubení, byl tedy klasifikován jako kriticky ohrožený druh.