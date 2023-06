/VIDEO/ Čekání řidičů se blíží ke konci. Po měsících úprav silničáři zprovozní zrekonstruovanou silnici I/53 mezi Znojmem a Lechovicemi. Ředitelství silnic a dálnic chystá na pátek slavnostní akt, kterým zakončí stavbu. Následně bude silnice průjezdná. Deníku to ve středu dopoledne potvrdila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Rekonstrukce silnice I/53. | Video: Deník/Dagmar Sedláčková

Řidiči na zprovoznění silnice, která je hlavním tahem ze Znojma na Brno, netrpělivě čekají. „Trmácíme se po objížďkách, místní silnice dostávají zabrat a cesta je nepohodlná a delší. Otevření třiapadesátky už vyhlížíme," řekl například Tomáš Černý.

Poslední stavbou na tomto úseku bylo vytvoření okružní křižovatky na silnici I/53 na cestě třetí třídy spojující Bantice s Hodonicemi. „Původně byla křižovatka projektována jako průsečná. Na žádost některých obcí ale byla dodatečně změněna na okružní. Na základě rozhodnutí soudu byl původní zhotovitel stavby společnost Metrostav Infrastructure pravomocně odsouzen a byl mu uložen trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži. Proto bylo nutné provést nové výběrové řízení na zhotovitele této okružní křižovatky,“ zdůvodnil zdržení výstavby mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Modernizace vytížené silnice, po níž denně projede na dvanáct tisíc aut, začala loni v březnu.

Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Po zprovoznění silnice I/53 zahájí státní silničáři kompletní opravu zničených cest na objízdných trasách. Začnou i s opravami těch, které budou na novou zátěž naopak připravovat. Bude se jednat o objízdné trasy, po nichž pojedou auta během rekonstrukce dalšího úseku silnice I/53 z Lechovic na Pohořelice. „Práce na rekonstrukci zhruba dvacetikilometrového úseku z Lechovic na Pohořelice začneme pravděpodobně příští rok v březnu,“ upřesnil nedávno Tomáš Vyhlídal z brněnského Ředitelství silnic a dálnic.

Celá stavba potrvá zhruba dva roky a stát má přes dvě miliardy korun.

Na špatný stav silnic na objízdných trasách si stěžovali starostové dlouhodobě i na ministerstvu dopravy. „Stav silnic je katastrofální, jsou samý výtluk, místní naříkají na velký provoz aut. Přes Práče vede objízdná trasa pro autobusy, jezdí po ní ale všichni. Do obce by neměly zajíždět kamiony, ale jezdí tudy. Uvidíme, jestli vydrží most přes Únanovku, po němž kamiony jezdí dál na Prosiměřice,“ sdělil na jaře třeba starosta Práčí Zdeněk Dvořák.