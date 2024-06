Setkat se s biskupem Pavlem Konzbulem, položit mu otázky nebo zjistit, co je na biskupství nového mohou všichni zájemci v pátek 14. června ve Znojmě. Účastníci setkání mohou kromě společné modlitby také diskutovat o různých tématech. Brněnský biskup Pavel Konzbul společně s generálním vikářem Pavlem Kafkou chtějí prohloubit vztah s lidmi, kteří jsou součástí brněnské diecéze.

Biskup Pavel Konzbul. | Foto: Biskupství brněnské

Loni před koncem roku vydali historicky první videolist s názvem Až navěky, ve kterém přibližují dění na biskupství a odpovídají na otázky. „To stejné teď opakují ve vybraných farnostech po celé diecézi,“ vysvětlila Anežka Benešová, která je součástí komunikačního týmu Biskupství brněnského.

Od šesti hodin v podvečer odslouží biskup společně s generálním vikářem mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava ve Znojmě. „Na faře pak bude od sedmi hodin pokračovat moderovaná diskuze, na které se budou lidé moci zeptat na všechno, co by se o biskupství, životě v diecézi nebo přímo o obou vystupujících rádi dozvěděli,“ doplnila Benešová.

Zdroj: Youtube

Talk show bude letos pokračovat na dalších dvou vybraných místech. V září zavítá do Třebíče a v listopadu letošní besedy zakončí v Brně. Postupně by chtěl biskup navštívit celou diecézi. „Za diecézi i všechny, kteří jsou její součástí, se denně modlím. Někdy je ale potřeba společenství zhmotnit, dát si kávu nebo čaj s koláčem, neformálně si popovídat, zasmát se anebo si i postěžovat, pokud je to třeba,” vzkázal biskup.

Už v březnu proto začal Konzbul navštěvovat menší farnosti, kam ho biskupské povinnosti většinou nezavedou. „Navštívil slavkovské, šlapanické, boskovické, velkomeziříčské, žďárské, rosické a tišnovské děkanství. Nyní pokračuje tak, aby se s prázdninovou přestávkou zvládl do konce října podívat do všech dvaceti děkanství brněnské diecéze,“ ujistila Benešová.