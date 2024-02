Krajští radní odstartovali několik významných staveb. Silničáři mohou začít vybírat zhotovitele pro rekonstrukci části silnice, která vede Loděnicemi na Brněnsku. Stavební práce začnou i v Tavíkovicích na Znojemsku.

Práce na silnici, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Oprav se dočká i Stará dálnice v Brně. Opravená bude také silnice ve Vracovicích, Hostěradicích a Milíčovicích na Znojemsku a v plánu je i rekonstrukce v Lelekovicích na Brněnsku. „Je to celkem pět silnic a jeden most, většinu stihneme dokončit ještě letos,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Téměř 76 milionů korun bez daně půjde do rekonstrukce mostu v Lelekovicích. Začít by měla v úvodu června, plný provoz by tu měl být spuštěn na podzim příštího roku.

Druhá větší investice se týká Tavíkovic, celkem jde o částku bezmála sedmdesát milionů korun. Součástí celé akce bude i výstavba nové okružní křižovatky a autobusového terminálu. V obci se vybudují nové chodníky. Stavba bude vyžadovat přeložení stávajících inženýrských sítí i další úpravy. „V tomto případě se jedná o společnou zakázku krajských silničářů a obce Tavíkovice. Odhaduji, že stavbu bychom zahájili v květnu tohoto roku a podle projektu by stavební práce měly trvat asi rok a půl měsíců,“ doplnil hejtmanův náměstek Jiří Crha.

Další akcí je oprava brněnské Staré dálnice v úseku od upravené křižovatky se silnicí III/3842 po místní komunikaci Štouračova. „Součástí stavby je výměna, případně doplnění svodidel, sloupků, úprava krajnic, včetně vodorovného a svislého značení. Délka opravovaného úseku je jeden a půl kilometru. Práce začnou v květnu a stavba by mohla být hotová na konci listopadu tohoto roku,“ informovala mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

V Hostěradicích projde opravou úsek o délce dvou kilometrů. Společně s naplánovanou opravou silnice se Hostěradičtí rozhodli proměnit i centrum obce. Deník o tom již informoval.

Krajští radní také schválili další tři stavby celkem za osmdesát milionů korun. Jedná se o most přes D2 na trojkové silnici Otmarov – Rajhradice, most na dvojkové silnici přes Dyji za Novými Mlýny a opravu silnice v Tvrdonicích. Práce mají začít do dvou let.