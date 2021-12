Z náměstí by tak lidé mohli projít chodbou domu až na hradby a Dolního parku a objevovat přitom dosud skrytou tvář historického Znojma. „Společně s místostarostou Lukášem Davidem jsme vedení města navrhli projekt rekonstrukce domu a zřízení pěšího průchodu, jakési zlaté uličky. Vedla by z náměstí do Dolní České a dále přes dům číslo 13 do hradebního příkopu a Dolního parku. Náš návrh byl schválen a postoupen do projekční přípravy,“ informoval znojemský zastupitel a historik Jiří Kacetl, který je současně šéfem územního plánování města.

Nevyužité dvory a průchody, navazující na Kernekerův dům by tak mohly v budoucnu nabídnout procházejícím řemeslné výrobky či suvenýry z dobových krámků. Temné kouty, v nichž se nyní schází nevítané skupiny lidí, by zmizely. „Místní i turisté by procházeli historií, bez rušivé dopravy. V současnosti je totiž průchod z náměstí na Českou pouze přes Zámečnickou ulici, kudy jezdí i auta,“ plánuje Kacetl.

Kulturní památku získalo Znojmo před více než sto lety. V přízemí je hodinářství a zlatnictví, bývalo tam řeznictví. Návrh na zlatou uličku vedení města podporuje. „Projekt by dal šanci na oživení celé části města. Necháme zpracovat reálný projekt, teprve poté se dohodneme na dalším postupu,“ uvítal nápad starosta Znojma Jakub Malačka.

Kdy dojde k uskutečnění nápadu zatím není jasné, podmínky ukáže až odborný projekt. Lidé ale záměr většinou vítají. „Bylo by to hezké, chodba domu nyní působí dost nepřívětivě a často sem zajíždí i městská policie usměrňovat podivíny, kteří se tu schází. Navíc náměstí by se propojilo s parkem pěší zónou,“ zvažovala třeba Drahomíra Svobodová.

Kernekerův dům je kulturní památka Znojma. Město jej získalo v roce 1918 na základě testamentu po smrti Agnes Kernekerové, vdovy po Ferdinandu Kernekerovi, který již za svého života založil chudinskou nadaci a stal se čestným občanem města. „Měl sloužit jako nájemní dům pro občany z nemajetných vrstev, kteří byli pro město nějakým způsobem přínosem. Má čtyři nadzemní podlaží a sklepení. V jádru je v přízemí a v prvním patře vrcholně renesančního stáří, s barokními a klasicistními úpravami,“ přiblížil historii domu Kacetl. V roce 1872 byl dům zvýšen o druhé a třetí patro a stal se tak nejvyšším obytným domem na náměstí. Jeho vzhled kazí v současné době i novodobé výlohy obchodů v přízemí.