Do předběžného užívání předají silničáři dílo prvního října, poté budou ještě do konce měsíce upravovat okolí stavby. Přestavba terminálu vyšla na více než 21 milionů korun, pomohly dotace.

Po měsících rekonstrukce předají krajští silničáři cestujícím do užívání nový přestupní terminál u vlakového nádraží Hrušovany nad Jevišovkou - Šanov. | Foto: Se souhlasem SÚS JmK

/FOTO/ Zbývá už jen dokončit chodníky a namalovat čáry na silnici. Cestující vlakem v Hrušovanech nad Jevišovkou a sousedním Šanově se už co nevidět dočkají nového přestupního terminálu u vlakového nádraží. Po téměř půl roce dopravních omezení.

