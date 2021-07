Testování na hraničním přechodu v Hatích snižuje od pondělí provoz

Z důvodu menšího zájmu o testování na Covid-19 mění testovací místo na hraničním přechodu v Hatích provozní dobu. Od pondělí 12. července se zájemci mohou nechat otestovat nově jen v pondělí odpoledne od 16.00 do 18.00, ve středu od 12.00 do 15.00 a v neděli dopoledne od 8.00 do 13.00 hodin.

Testování v Hatích. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Společnost Podané ruce, která provoz zajišťuje, je v případě potřeby připravena provozní dobu opět upravit. Dle rozhodnutí vlády mají lidé nárok na testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní, PCR testem dvakrát do měsíce. Bourá se dům, zelinář ze Znojma o něj bojuje i v poslední chvíli Přečíst článek › Mobilní testovací místo na Hatích funguje formou drive-in, tedy přímo z auta. Registrace na testy, které jsou hrazené ze zdravotního pojištění, je nutná předem na www.covidtestjmk.cz