Volný den uprostřed týdne nabízí lidem na Znojemsku spoustu příležitostí, jak ho prožít aktivně. Deník připravil konkrétní tipy, kam mohou zájemci 8. května vyrazit.

Cyklista. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Šmok

Pohyb venku

Májová vyjížďka

KDY: 8. května v 9.00

KDE: sraz Komenského náměstí, Znojmo

Proč přijít: Spolek Cyklo klub Znojmo pořádá akci s názvem Májová vyjížďka po cyklotrase Moravská a Znojemská vinařská stezka. Připravena je trasa vhodná i pro rodiče s dětmi. Společně ochutnají několik vzorků ovocných moštů z produkce Pomony Těšetice. Symbolické startovné pro dospělého je sto korun. Členové klubu mají účast zdarma. V ceně startovného je ochutnávka vín na stanovištích.

Plavba po Dyji. Ilustrační snímek.Zdroj: Deník / Moštěk Martin

Půjčovna lodí ve vodárně

KDY: květen až srpen od 8.00 do 20.00

KDE: Znojmo, Centrum Stará vodárna Projet se po Dyji ve vypůjčené loďce mohou zájemci už od začátku května. Po zimní pauze se znovu rozběhl provoz půjčovny v Centru Stará vodárna. Možné je zapůjčení plastových i nafukovacích lodí s kompletním vodáckým vybavením. Centrum zajistí i dopravu lodí a materiálu kolem řeky Dyje a na jiné řeky, které si zájemci vyberou. Dyje mne nikdy neomrzela. Meandry lákají, říká vodák David Gros

Víno s výhledem

Degustační stánek

KDY: 8. května od 11.00

KDE: Rajská vinice, Karolininy sady, Znojmo

Degustační stánek Rajská vinice v Karolininých sadech ve Znojmě bude 8. května otevřený od jedenácti hodin dopoledne do sedmi hodin večer. Příchozí si mohou vybrat z několika vzorků vín včetně všech odrůd zařazených do apelačního systému VOC Znojmo. V nabídce je i speciální Cuvée Rajská, které je vyrobené z hroznů vypěstovaných v této vinici. Stejná otevírací doba platí pro všechny květnové a červnové víkendy. O prázdninách bude otevřeno denně, a to od jedenácti dopoledne do osmi hodin večer.

Vinaři na Znojemsku znovu drží pohotovost. Víno ochutnají lidé přímo ze sklepa

Enotéka znojemských vín

KDY: v sezoně denně od 10.00

KDE: Hradní ulice, Znojmo Enotéka s kavárnu se nachází v centru města Znojma v areálu znojemského pivovaru. Návštěvníci si společně s vínem užijí pohled na historickou část města a údolí řeky Dyje. Zájemci ochutnají aktuálně deset prvních vín ročníku 2022 z několika znojemských vinařství. K dispozici je i sedmdesát vzorků vín, které provedou Znojemskou vinařskou podoblastí. Kromě produkce renomovaných podniků nabízí nově i vína rodinných vinařství v projektu Malí vinaři.

Vlkova věž

KDY: 8. května 10.00 až 15.00, květen víkendy a svátky, červen až září denně

KDE: Znojmo, Vlkova věž, Kolárova

Prioritou Informačního centra VOC Znojmo ve Vlkově věži je podpora vinařského turistického ruchu. Návštěvníkům poskytují informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství včetně podrobných informací o všech akcí, které vinaři pořádají. Skleničku vína si mohou lidéi vychutnat i na ochozu věže – stačí vystoupat po 128 schodech. Odměnou bude výhled na Znojmo. K zakoupení jsou i celé lahve vín se značkou VOC Znojmo. Podrobné informace najdou zájemci zde.

Vlkova věž. Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Rodiny s dětmi

Turistický vláček

KDY: květen až září od 9.00 do 16.30

KDE: Znojmo

Turistický vláček mohou lidé potkat v ulicích Znojma znovu od 1. května. Oblíbená doprava pro turisty, ale i vyhledávané výletní zpestření pro místní školy či školky nebo rodiny s dětmi, se do města vrací po zimní pauze. Start i cíl je u Louckého kláštera. Trasa vede kolem řeky Dyje nahoru ke kostelu svatého Mikuláše. Pak vláček projede ulicí Přemyslovců na náměstí Svobody, Mariánské náměstí a Masarykovo náměstí. Další zastávka je před vlakovým nádražím a odtud již souprava vyrazí zpátky k Louce.

Vláček bude v provozu do konce září.Zdroj: Město Znojmo

Muzeum motorismu

KDY: květen 9.00 až 17.00

KDE: Znojmo, Koželužská Předválečné automobily, motorky a vše, co s motory jen trochu souvisí. To vše je k vidění v Muzeu motorismu automobilového nadšence Jana Drozda v Koželužské ulici ve Znojmě. Interiér doplňují oblečené figuríny a k vidění jsou i hračky vyrobené mezi lety 1930 až 1980. Na své si tak při návštěvě přijde celá rodina. První máj ve Znojmě voněl benzínem. Centrum města patřilo veteránům

Za památkami

Zámek Uherčice a nová trasa

KDY: květen středa až pátek 10.00 až 14.00

KDE: Uherčice

Novou prohlídkovou trasu nabízí návštěvníkům zámek v Uherčicích. Těšit se mohou na zrekonstruované východní křídlo vyzdobené barokním štukem i dobovým nábytkem. Východní křídlo je součástí prohlídkového okruhu Zámecké interiéry. Prohlídky začínají v deset, ve dvanáct a ve dvě hodiny, o prázdninách se pak může počet prohlídek navýšit podle návštěvníků. Novou trasou projdou zájemci zhruba za hodinu a za dospělého za ni zaplatí 180 korun.

Událost turistické sezony na Znojemsku. Zámek Uherčice otevírá novou trasu

Zámek Vranov nad Dyjí

KDY: květen denně od 9.00 do 16.00, kromě pondělí

KDE: Vranov nad Dyjí Turistické lákadlo na Vranovsku, zámek Vranov nad Dyjí, láká na reprezentační interiéry, soukromé pokoje a vystoupat lze také na věž. Pro letošní sezonu chystají správci novinky. Jednou z nich je prohlídka zámku od sklepa po půdu a společenskou událostí hlavní sezony budou Růžové slavnosti. Deník o novinkách podrobně informoval ZDE.

Státní zámek Vranov nad Dyjí.Zdroj: se souhlasem správců zámku

Zřícenina hradu Cornštejn

KDY: 8. května, v květnu o víkendech od 9.00 do 17.00

KDE: Bítov



Zřícenina hradu nedaleko soutoku Dyje a Želetavky láká k výletům. Cornštejn je některými pozorovateli považována za jedno z nejromantičtějších míst jižní Moravy. Návštěvníci si mohou zříceninu hradu prohlédnout s průvodcem nebo individuálně vlastním tempem. Vstupenky na prohlídku s průvodcem je možno zamluvit předem prostřednictvím rezervačního systému na stránkách www.muzeumznojmo.cz.

Cornštejn zahájí sezonu. Láká na příběh hradu, historii přehrady i hru pro děti

Hrad Bítov

KDY: květen denně od 9.00 do 17.00, kromě pondělí

KDE: Bítov Zájemci si prohlédnou palácové interiéry, zbrojnici, hladomornu i vězení na hradě Bítov. Zakoupit lze pouze vstup na nádvoří, který zahrnuje prohlídku kaple nebo zahrady a dvou výstavních sálů. Letos návštěvníci uvidí opravené vnitřní palácové nádvoří a ve zbrojnici zrestaurovaná arabská sedla. V hlavní sezoně chystají správci noční prohlídky, vystoupení skupiny historického šermu a v srpnu se koná tradiční hradní pouť.

Epopej v Krumlově láká turisty. Za loňský rok ji vidělo přes čtyřicet tisíc lidí

Zámek v Moravském Krumlově

KDY: 8. května od 9.00, po celý květen denně kromě pondělí

KDE: Moravský Krumlov

Krumlovský zámek láká na velkoformátová plátna Slovanská epopej Alfonse Muchy, zájemci si mohou projít šlechtické komnaty nebo vystoupat na věž. K vidění je i výstava moderního umění Muzea Kampa nebo výstava nazvaná Tunelem do dvacátého století. Do konce května zde lidé najdou i díla krumlovských výtvarníků. Součástí prohlídky Slovanské epopeje je i Muchova stezka.