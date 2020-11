„Rekonstrukce pánských i dámských toalet začala bouráním příček kabin, odstraní se původní rozvody vody, topení i okna. V této části kina zůstanou v podstatě jen obvodové zdi, všechno ostatní bude nové,“ nastínila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Řemeslníci poté vybudují nové rozvody vody a elektřiny, nové topení, vymění dveře i okna.„Samozřejmostí je nová výmalba, dlažba a obklady. Veškeré nové zařízení od umyvadel, pisoárů, toalet až po dlažbu je zvoleno s ohledem na to, že se jedná o veřejností hojně navštěvované místo. V rozpočtu se počítá i s pořízením veškerého příslušenství jako je bezdotykový dávkovač mýdla, jednorázových ubrousků, zrcadla a další vybavení,“ popsala mluvčí.

Hotovo by mělo být do konce roku. „Město do rekonstrukce investuje více než milion korun,“ uvedla Pastrňáková.

Budova kina je ve vlastnictví města, které ho postupně opravuje. Velký sál s kapacitou 161 míst byl modernizován před sedmi lety. Pak přišla na řadu digitalizace kina a oprava fasády a vstupního prostoru. Vloni došlo na opravu malého sálu, v němž je nyní nová podlaha a koberec i 104 nových sedaček.