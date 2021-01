Zdroj: Deník / Dalibor Krutiš

Znojemské Vinobraní nahradily Vinařské t(r)ipy

Do příhraničních Hnanic přijíždí autobus plný turistů. Veze hosty Vinařských T(r)ipů. Akce, která má za cíl nahradit alespoň částečně zrušené Znojemské historické vinobraní. „Tak, jdeme si pro skleničky a vzhůru do sklípků,“ zavelí pán ve středních letech s prošedivělými skráněmi a táhne partu přátel do mírného kopce, ve kterém je sklepní ulička s otevřenými sklepy.

Zajímá vás víc? Přečtěte si zde: