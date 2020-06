Podle Štolpy nová opatření vzniknou na základě bezpečnostního auditu, o který podle jeho slov požádal ministerstvo dopravy. „Na základě tohoto auditu nainstaluje Ředitelství silnic a dálnici nová svodidla k této silnici u Žerůtek. Dále silničáři udělají protismykovou úpravu povrchu vozovky u přechodů pro chodce v příměstské části Znojma v Kasárnách, ve Znojmě-Oblekovicích a ve Vranovské Vsi. Tam také tuto úpravu povrchu vozovky použijí v oblouku silnici ve směru na Znojmo,“ informoval Štolpa.

Jak poslanec dodal, úpravy se na silnici mají objevit nejpozději do třicátého října tohoto roku.

V Kasárnách budou místní za dílčí úpravu rádi. Co je však trápí podstatně více, je rychlost aut projíždějících obcí. „A to přesto, že tady před časem začalo fungovat úsekové měření rychlosti. Ano, většina řidičů jezdí slušně, ale jsou i případy, kdy auto brzdí na začátku obce, pak přidá a zpomalí opět až na konci. Nějak to prostě nefunguje. Tak doufám, že jim to úředníci pořádně spočítají,“ svěřil se obyvatel Kasáren Zdeněk Balík.

Zaskočený bezpečnostním auditem by starosta Vranovské Vsi Stanislav Holík. „O žádném auditu nic nevím. Naopak jsem jen jednal se starostou Znojma, který po nedávné tragické nehodě u Pavlic hledal s dopravním inženýrem a dalšími odborníky na této silnici nějaké řešení,“ konstatoval Holík.

Kritikou na adresu poslance Štolpy nešetřil starosta Znojma Jan Grois. „Pan poslanec by měl být důraznější. Tato opatření jsou totiž pouze kosmetického charakteru. Navíc v tom auditu nejsou některé obce vůbec zmíněny. Jsem v kontaktu s vedením těchto obcí. U Ředitelství silnici a dálnic jsme urgovali nápravu situace na této silnici,“ reagoval Grois.

Běžní řidiči vítají každou změnu k vyšší bezpečnosti na sinicích. „Protismyková úprava silnici u přechodů je dobrá věc. Když může zachránit zdraví nebo dokonce život lidí, proč ne. Jinou otázkou pak je neukázněnost řady řidičů. Tady bych uvítal přísnější postih,“ naznačil například řidič David Těšík.

O vyšším bezpečí na této silnici se začalo mluvit krátce po tragické nehodě z loňského roku. Při čelní srážce dvou aut tam zemřelo pět lidí. Příčinou nehody bylo špatné předjíždění přes plnou čáru a před horizontem. Viník nehody byl jedním z usmrcených lidí.