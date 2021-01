Blikající výstražná světla na železničním přejezdu v Moravském Písku na Hodonínsku ignoroval zhruba před dvěma a půl lety řidič nákladního auta se zahraniční poznávací značkou. Ve směru od Polešovic na Zlínsku vjel do kolejiště, kde mu cestu zatarasila padající závora. Překážku následně prorazil. Podobné případy tam policisté v minulosti šetřili několikrát. Letos v místě přibude kamerový systém pro detekci přestupků. Správa železnic pokračuje ve zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech.

Nový památník obětem srážky vlaku a autobusu z prosince 1950 na železničním přejezdu v Podivíně na Břeclavsku. K výročí ho odhalili představitelé Velkých Bílovic a Podivína. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Zvýšení zabezpečení tohoto přejezdu vítá například Alice Nosková, která jezdí do Moravského Písku za rodiči. „Je to frekventovaná trať a někdy řidiči na závorách dlouho čekají, což lidi rozčiluje. Taky přes přejezd chodí děti do školy,“ přiblížila žena.