Tragická nehoda jako varování pro Znojemsko: na silnicích přibudou kontroly

V pravotočivé zatáčce vyjel do protisměru, kde narazil do rozvodné skříně a poté do zdi rodinného domu. Těžkou havárii, k níž došlo časně ráno v první den prázdnin v Horních Kounicích na Znojemsku, padesátiletý muž nepřežil.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR