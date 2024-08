Vyhlídka Devět mlýnů a vlevo vinice Šobes založená již starými Římany, z níž popíjela víno už přemyslovská knížata. Nad vinicí bývalo v různých dobách hradiště od pravěku až do středověku.

Návštěvníci Znojma i dalších míst v okolí láká na Znojemsko nejen příroda Národního parku Podyjí, ale i víno i památky. Kdo se vydá na výlety na kole, najde zde trasy pro nenáročné, které lze zdolat i v parném horku. Aktivnější povahy si mohou vybrat náročnější trasy, ale cíl pokaždé stojí za to. Deník pro zájemce vybral deset míst, která by turista neměl minout.

DEVĚT MLÝNŮ A ŠOBES. Vinařská obec Hnanice těsně sousedí s Národním parkem Podyjí. Je nejlepším výchozím místem pro rodinný výlet. Trasa dlouhá necelých šest kilometrů je jen lehce náročná a zvládnou ji i děti. Vede většinou přírodním nezpevněným terénem, a tak není vhodná pro kočárky ani pro nejmenší výletníky. Některé úseky se ale dají projet na terénním kole po značené cyklostezce. Z vyhlídky Devět mlýnů lze obdivovat meandry řeky Dyje i vinici Šobes.

Viniční trať je řazena mezi deset nejlepších a nejstarších vinic Evropy. Pěstují se tam především bílá vína rulandských odrůd a ryzlinků. V letních měsících lze vína ochutnat přímo ve vinici v degustačním stánku Znovínu Znojmo. Po šíji šobeského kopce vede značená turistická i cyklistická trasa s nádhernými výhledy.

| Video: Youtube

SEALSFIELDŮV KÁMEN. Pět kilometrů na jihozápad od Znojma najdou výletníci vysoko nad zákrutem řeky Dyje jednu z nejkrásnějších vyhlídek Národního parku Podyjí. K vyhlídce vede zeleně značená okružní trasa, která začíná a končí na červené magistrále Podyjím mezi obcemi Konice a Popice. Dojet je sem možné i na kole a pro zdatnější cyklisty se nabízí trasa Ze Znojma přes Gránické údolí, na Hradiště a Králův stolec přes Andělský mlýn, Podmolí, Šobes, Havraníky, Popice a odtud na Sealsfieldův kámen. Přes Konice a Kraví horu se cyklisté vrátí zpět do Znojma. Trasa je dlouhá asi čtyřicet kilometrů.

STEZKA ŽELEZNÉ OPONY. Evropská dálková cyklotrasa EuroVelo 13 vede přesně v místech, kde byl železnou oponou donedávna od sebe oddělený Východ a Západ. Propojuje dvacet evropských zemí. Je nejdelší cyklotrasou v Evropě. Úsek na Znojemsku se klikatí po obou stranách česko-rakouské státní hranice. Trasa vede nedotčenou přírodou a většinou po úzkých asfaltkách a štěrkovkách. Na Znojemsku je stezka dlouhá sto třicet kilometrů a vede Z Vratěnína přes Uherčice do Šafova, poté rakouskými obcemi, vrací se do Podyjí, Znojma a dál na Konice, Popice, Havraníky, Šatov, rakouské příhraničí, Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice, Hevlín a končí v Laa an der Thaya.

| Video: Youtube

LAMPELBERG. V katastru vinařské obce Vrbovec se nachází hned několik významných lokalit. Jednou z nich je přírodní památka Ječmeniště a v ní Mandloňová mez u Lampelbergu, která v aprílových a májových dnech rozkvétá záplavou růžových kvítků. Viniční hrádek slouží jako odpočinkové místo pro turisty i cyklisty, nabízí vyhlídku na okolní vinice a v sezóně i degustace v režii Vinařství Lahofer. Okruh okolo Lambelbergu je dlouhý asi sedm kilometrů.

CHVALOVICE. Nenáročnou trasu pro vyjížďku na in-line bruslích či koloběžce, procházku s dětmi anebo se začínajícím cyklistou na prvním kole nabízí rovinatý okruh podél potoka Daníž. Kvalitní asfaltová silnička prakticky s nulovým dopravním provozem prochází upraveným lesoparkem částečně ve stínu stromů a vinařskou sklepní uličkou. Po její trase najdou zájemci jak dětské herní prvky, tak půvabné kapličky a odpočívadla. Začít i skončit lze u kostela svaté Markéty ve Chvalovicích.

| Video: Youtube

ZNOJMO. Město plné historických i církevních památek obklopují z jihu vinařské obce i příroda Národního parku Podyjí. Na dosah je tak nejen příjemná krajina, ale i víno a hustá síť značených turistických či cyklistických tras. A navíc i vodácky splavný úsek řeky Dyje. V samotném Znojmě láká podzemí, patrně nejfotografovanějším místem je údolí Dyje z prostranství u rotundy svaté Kateřiny s výhledem na kostel svatého Mikuláše. Turisté cestou k rotundě míjí místní pivovar s restaurací i Enotéku s nabídkou vín, na své si tak přijde každý. Okolí Dyje v Koželužské ulici láká na půjčovnu lodí ve vodáckém centru nebo Muzeum motorismu.

VRANOVSKO. Pro aktivní cyklisty, kteří zdolají i šedesát kilometrů náročným terénem se nabízí okružní cyklostezka spojující nejvýznamnější památky v okolí Vranovské přehrady. Je to hrad Bítov, zříceniny Cornštejn v katastru Bítova a Frejštejn v Podhradí nad Dyjí nebo zámky v Uherčicích a Vranově nad Dyjí. Vede po málo frekventovaných asfaltovaných silničkách, které na dvou místech střídá polní cesta.

Na trase jsou k vidění nejkrásnější historické památky regionu. Trasa vede z Vranova nad Dyjí do Lančova, přes Cornštejn, Bítov, Vranč, Zblovice, Svobodův Mlýn, Vysočany, Oslnovice a Korolupy dále do Uherčic, Vratěnína, Podhradí nad Dyjí, Starý a Nový Petřín, přes Podmýče zpět do Vranova.

| Video: Youtube

HRUŠOVANSKO. Přeshraniční cyklostezka procházející téměř nedotčenou krajinou mikroregionu Hrušovansko a rakouského partnerského regionu Land um Laa je dlouhá asi čtyřicet kilometrů. Výletníky čekají jedinečné výhledy do okolí. Za zastávku na české straně stojí přírodní rezervace Travní dvůr, Vrbový háj v Jevišovce anebo soutok řek Dyje a Jevišovky. Oblast Hrušovanska je také pomyslnou vstupní branou na Znojemsko z nedaleké Pálavy od Mikulova či Novomlýnských nádrží. Z Hevlína vede Trasa směrem na Jevišovku přes Nový Přerov na Wildendürnbach, Neudorf a Laa an der Thaya, odtud zpět do Hevlína.

KRUMLOVSKO. Severojižní trasa spojující Břežany na jihovýchodním Hrušovansku s Miroslaví a Moravským Krumlovem a severu Znojemska. Prochází mírně zvlněnou zemědělskou krajinou podél polí, ovocných sadů i vinic. V závěru vstupuje do údolí Rokytné a vede chráněným územím Krumlovsko-rokytenské slepence. Třicetikilometrová trasa vede z Břežan do Dolenic, Damnic, Miroslavi, Miroslavských Knínic, Lesonic, přes Slatiny kolem Týnského rybníka do Moravského Krumlova a Rokytné.

JEVIŠOVICKO. Okružní trasa kolem Jevišovic vedená mimo silnice po lesních a polních cestách má zhruba padesát kilometrů. Cyklostezka představí krásy Přírodního parku Jevišovka, cyklisté minou zříceniny, mlýny, ale i rybníky a přírodu kolem řeky Jevišovky. Trasa vede z Jevišovic přes Černín, Vevčice, Plaveč, Hluboké Mašůvky, Boskovštejn, Jiřice u Moravských Budějovic, Rozkoš, Slatinu a zpět do Jevišovic. Na několika místech ji protínají další cyklostezky, takže lze úseky snadno kombinovat a vypravit se i na menší okruh s počátkem a koncem vyjížďky v Jevišovicích.

Zdroj: znojmoregion.cz