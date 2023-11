Na nesrovnalosti ve výši nájmu měl radní Šalomonovou dle jejích slov upozornit obyvatel Znojma. „Pokud bych to neoznámila já, jistě by to oznámil někdo jiný. Otázka takto překvapivě nízkých nájmů je ze strany občanů často diskutována. A byl to právě jeden zvídavý občan, který mě na danou skutečnost upozornil,“ vysvětlila radní. Na otázku, zda trestní oznámení konzultovala s vedením města, nechtěla odpovídat. „Tuto otázku ponechám bez komentáře," uvedla.

Ředitel Znojemského městského pivovaru Miroslav Harašta již dříve Deníku sdělil, že výše nájmu je podle něj odpovídající. „Investovali jsme v řádech několika milionů korun a nejen do hospody. Zmíněná HoZpoda byla neobyvatelným prostorem a my ji za vlastní peníze zprovoznili. Z toho část šla přímo na rekonstrukci budovy, která je majetkem Znojma,“ upozornil.

K dalšímu vývoji situace potvrdil, že měl schůzky s vedením města a padla na nich informace o tom, že představitelky radnice o podání trestního oznámení nevěděly. „Z této skutečnosti jsem totálně zděšený. Takto se přece město chovat nemůže. Podobně jako já, mohou dopadnout i další podnikatelé. Město si totiž v minulosti pomáhalo výhodným pronajímaným zanedbaných nemovitostí výměnou za to, že se o ně podnikatelé postarají,“ sdělil ředitel pivovaru.

Doplnil, že se bude bránit soudní cestou. V minulém týdnu navíc požádal v souvislosti s trestním oznámení o pozastavení členství ve spolku ZnojmoRegion.