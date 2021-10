Politická strana: ANO Věk: 46 let Bydliště: Tišnov Zaměstnání: OSVČ

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 44 let Bydliště: Brno Zaměstnání: radní Brna-střed

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 52 let Bydliště: Vacenovice Zaměstnání: starostka

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 57 let Bydliště: Hlohovec Zaměstnání: právník, podnikatel

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 41 let Bydliště: Těšany Zaměstnání: starosta, ekonom

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 61 let Bydliště: Hodonín Zaměstnání: ředitel nemocnice

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 52 let Bydliště: Brno Zaměstnání: poslanec

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 61 let Bydliště: Brno Zaměstnání: poslanec, lékař

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 57 let Bydliště: Brno Zaměstnání: poslanec

Politická příslušnost: koalice Spolu Věk: 37 let Bydliště: Bučovice Zaměstnání: starosta Bučovic

Politická příslušnost: Piráti+STAN Věk: 59 let Bydliště: Moravská Nová Ves Zaměstnání: poslankyně

Politická příslušnost: Piráti+STAN Věk: 33 let Bydliště: Tišnov Zaměstnání: zdravotník, včelař

Politická příslušnost: Piráti+STAN Věk: 51 let Bydliště: Radějov Zaměstnání: starosta

Politická příslušnost: Piráti+STAN Věk: 49 let Bydliště: Brno Zaměstnání: starostka brněnské části Černovice

Politická strana: ANO Věk: 59 let Bydliště: Valtice Zaměstnání: poslanec, gynekolog

Politická strana: ANO Věk: 57 let Bydliště: Brno Zaměstnání: ministryně financí, místopředsedkyně vlády

Politická strana: ANO Věk: 53 let Bydliště: Drnovice Zaměstnání: ředitel nemocnice

Politická strana: ANO Věk: 38 let Bydliště: Znojmo Zaměstnání: poslanec, živnostník

Politická strana: ANO Věk: 58 let Bydliště: Blansko Zaměstnání: poslankyně

Politická strana: ANO Věk: 40 let Bydliště: Lelekovice Zaměstnání: poslankyně, právnička

Politická strana: ANO Věk: 71 let Bydliště: Brno Zaměstnání: poslanec, emeritní rektor VUT

Politická strana: SPD Věk: 44 let Bydliště: Blansko Zaměstnání: poslanec, vysokoškolský pedagog

Politická strana: SPD Věk: 34 let Bydliště: Brno Zaměstnání: poslankyně

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.