Stavět by chtěli zástupci školy už příští rok, novinek by se žáci školy mohli dočkat nejpozději do pěti let. „V případě poskytnutí dotace je nutné předfinancování projektu a desetiprocentní spoluúčast,“ zdůvodnil zastupitelům místostarosta Znojma Jan Grois, který má školství na starosti.

Většinou hlasů zastupitelé Znojma dali zelenou také modernizaci a posílení internetových rozvodů na Základní škole JUDr. J. Mareše a Mateřské školy, Znojmo v Klášterní ulici. Těch by se měli vyučující a žáci dočkat do dvou let za zhruba patnáct milionů korun.

Už do konce tohoto roku by se mohly dočkat nové přírodní zahrady se zázemím děti v mateřské škole na náměstí Republiky. Stát by měla půl milionu korun.

Všechny tři záměry, na něž ředitelé škol žádají dotace, se zastupitelé zavázali předfinancovat. Město, co by zřizovatel škol zaplatí také deseti až patnácti procentní finanční spoluúčast.