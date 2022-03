Organizátoři uvítají také dobrovolníky, kteří by pomohli s přebíráním materiálu a jeho tříděním. Zájemci starší patnácti let se mohou registrovat do databáze na https://bit.ly/36Q7d1N. Kontaktovat je bude Oblastní charita Znojmo s podrobnými informacemi.