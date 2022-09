Zhruba čtvrt století chátrající areál převzali noví majitelé v zuboženém stavu. „Byla to džungle, v níž nebyly vidět ani hromady suti, které tu zůstaly po demolici některých budov po předchozích majitelích. Ze střechy hlavní budovy rostly břízy. Chtěli jsme ji zbourat, ale statik usoudil, že pokud obnovíme střechu, dá se stavba z šedesátých let zachránit. Tak jsme se do toho s manželem pustili,“ přiblížila Irena Boving z brněnské společnosti Sasandra, která se mimo jiné zabývá i správou nemovitostí.