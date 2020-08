Tvoříme Znojmo 2020: lidé budou vybírat z osmi projektů. Už v září

Osm projektů ze třinácti přihlášených vybrali představitelé Znojma a úředníci do hlasování, kterého se zúčastní obyvatelé města. Mezi postupujícími projekty pro participativní rozpočet Tvoříme Znojmo je například hřiště pro pétanque pod Vlkovou věží, fitness hřiště s posilovacími stroji v Gránickém údolí nebo rekonstrukce městského útulku v Načeraticích. „V průběhu hodnocení návrhů jsme postupně kontaktovali jednotlivé navrhovatele a dolaďovali jsme detaily návrhů. Byla by škoda, kdyby některé projekty kvůli drobnostem nepostoupily do další fáze, tedy k jejich prezentování veřejnosti,“ uvedl místostarosta Jakub Malačka.

Z projektu Tvoříme Znojmo vzniklo i toto nové basketbalové hřiště. | Foto: FB Jakuba Malačky

Kvůli propadu příjmů radnice letos sníží množství peněz, které na projekt původně vyhradila. „Situace s pandemií nám bohužel ovlivnila mnoho projektů a jedním z nich je i Tvoříme Znojmo. Z letošního ročníku vzniknou pouze dva projekty. Jeden pro Znojmo a jeden projekt pro některou z městských částí,“ doplnil Malačka. Může tak jít dohromady o částku jeden a půl milionu korun. Veřejná prezentace návrhů se uskuteční ve čtvrtek 3. září od 16:00 hodin v Dolním sále Znojemské Besedy. Tam se uskuteční i první vlna hlasování. Každý z přítomných bude mít možnost udělit pět kladných a dva záporné hlasy, přičemž každý hlas bude mít dvojnásobnou hodnotu. „Bude se jednat o jedinou možnost fyzického hlasování, a navíc s dvojnásobnou hodnotou. Chceme ocenit to, že si přítomní najdou čas a osobně podpoří letošní navrhovatele,“ dodal Malačka. Pojede se lépe. Ulice Alšova a Mládeže ve Znojmě dostanou nový povrch Přečíst článek › Projekt hřiště na pétanque za tři sta tisíc korun počítá s vytvořením dvou hřišť v současnosti nevyužívaném prostoru pod Vlkovou věží v Kapucínské zahradě. „Hřiště by byla oddělena nízkým obrubníkem a byly by zde nainstalovány dvě lavičky, stojan na kola, odpadkový koš a informační tabule. Na ní by mohly být informace o Kapucínské zahradě, a především pak pravidla hry pétanque,“ uvedl server Tvoříme Znojmo. Po vybudování hřiště se tam mohou pořádat turnaje, popřípadě Znojemské pétanque ligy. Ve Vlkově věži by mohla fungovat také sezónní půjčovna vybavení pro pétanque. Projekt rekonstrukce útulku pro psy a kočky se zaměřuje na rekonstrukci exteriéru městského útulku Načeratice a zajištění komfortního a zdravého prostředí pro kočky. „V současné době stav útulku nesplňuje vhodné podmínky pro bezprizorní kočky – budova je bez zateplení a prostředí je infekční pro přechodný pobyt koček. Proto se zde šíří mezi kočkami nemoci a zvyšuje se počet úmrtí. Především pro koťata je pobyt v útulku, v případě, že nejsou do několika dnů adoptována, smrtelný. Cílem tohoto projektu je poskytnout kvalitní a zdraví nezávadné přechodné zázemí pro bezprizorní kočky a využít již vybudované, ale nepoužívané, kapacity kotců pro nalezené kočky,“ přibližuje server. Projekt za ti čtvrtě milionu korun bude přínosný pro obyvatele Znojma tím, že budou mít možnost kam nalezence umístit s vědomím toho, že projde kastrací a dostane kvalitní péči. „Díky tomu bude populace přemnožených koček, která by jinak zůstala na ulici a dále se množila, stále více regulovaná,“ naznačuje server Tvoříme Znojmo. Problém lezecké stěny Mezi dalšími projekty je Fitness hřiště s posilovacími stroji v Gránickém údolí, Nová naděje – socha a parková úprava v Popicích, Opravy zázemí fotbalového klubu v Konicích, Rekonstrukce dopravního hřiště v ul. Jindřicha Hořejšího, Revitalizace prostranství v blízkosti cukrárny a na hřbitově v Mramoticích a Revitalizace schodů z Louckého parku k řece Dyji. Obyvatelé Znojma spolupráci díky participativního rozpočtu oceňují. „Za mne velmi povedený projekt, dobře zpracované prezentace - přehledné, stručné, jasné,“ ocenila Tvoříme Znojmo třeba Maja Smrčková. Problémy má ovšem loňský vítězný návrh lezecké stěny. Ta měla původně vzniknout u sportovní haly v ulici F. J. Curie ve Znojmě. „Zde jsme narazili na negativní posudek od bezpečáků. Stěna by omezovala případný zásah jednotek IZS, komplikace by také nastaly při případném požáru, jelikož se zde nachází únikový východ,“ řekla před časem Deníku Rovnost mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Bohužel při podrobném jednání se SNMZ, městskou architektkou, odborem majetkovým a odborem investic nenašli zástupci města jinou vhodnou budovu, na kterou by bylo možné venkovní lezeckou stěnu umístit. Zástupci města proto nyní jednají se soukromým vlastníkem o případné možnosti a vhodnosti využití skály k přírodnímu lezení a případnému umístění umělé lezecké plochy v dané lokalitě. OBRAZEM: Děsivé záběry z vyhořelého bytu v Bohumíně, kde zemřelo 11 lidí Přečíst článek › Kvůli majetkoprávním vztahům a po domluvě s navrhovatelem zrušili představitelé města také úspěšný loňský návrh na opravu božích muk v Oblekovicích. „Největší komplikace kupodivu nastala u jednoho z menších projektů, u renovace božích muk. Při přípravě podkladů jsme zjistili, že pozemek, na kterém kulturní památka stojí, má neznámého vlastníka, což nám brání v opravách. O skutečnosti jsem osobně navrhovatele informoval. Moc nás to mrzí, ale bohužel se s tím v současné době nedá nic dělat,“ vysvětlil Malačka. „Bereme si z toho ponaučení a nové návrhy budeme posuzovat přísněji,“ dodal. Už letos mají dělníci začít pracovat na úpravách levého břehu Dyje pod Louckým klášterem. Tam má vzniknout nábřeží jako místo k odpočinku i aktivnímu sportování.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu