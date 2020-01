„Do Pegasu jezdí denně několik set zaměstnanců, a to převážně autem. Dohodli jsme se proto s vedením firmy, že zaplatí zpracování projektu a vybudování zastávky a město prozatím na jeden rok zařídí, aby sem autobusy zajížděly. Poté uděláme vyhodnocení jejího využívání a rozhodneme se co dál,“ sdělil Malačka. V pondělí bude memorandum k této věci schvalovat rada města. „Doufám, že projde a usnadníme tím zaměstnancům cestu do práce a zároveň trochu odlehčíme i dopravě,“ dodal Malačka.

Zaměstnanci nejen této velké firmy by uvítali také chodník u silně frekventované silnice. Chůze do práce a z ní například ze současné autobusové zastávky z Přímětic je velmi nebezpečná. „Chodí se opravdu moc špatně. Na to, že tu firma je už dvacet let tady chodník měl být už dávno. Kolikrát musím uskakovat do struhy. Když chodím do práce potmě, musím si dát reflexní pásky, aby mě řidiči vůbec viděli. Uvítal bych tedy jak chodník, tak autobusovou zastávku. To by bylo úplně ideální,“ řekl Deníku Otto Veselý.

Podle vyjádření vedení Znojma chce radnice nechat udělat i požadovaný chodník. „Řešíme i chodník v této lokalitě. Bohužel některé pozemky jsou státní, tak se nám to vleče déle, než je mi milé,“ dodal Malačka.