Nemocnici ve Znojmě chce nadále vést její dočasný ředitel Miroslav Kavka. Kritici upozorňují, že jeden z Kavkou jmenovaných náměstků zasedl i ve výběrové komisi, která měla za úkol ředitele vybrat. Kavka byl přitom jediným přihlášeným uchazečem. Informoval o tom server iDNES.

Nemocnice Znojmo. | Foto: Deník/Dalibor Krutiš

Miroslav Kavka dříve znojemskou nemocnici šestnáct let vedl a jako lékař tam působí třiačtyřicet let. Od začátku února se ujal dočasného vedení po té, co odešel bývalý ředitel Martin Pavlík. Deník o tom již informoval v lednu letočního roku.

Čtyři sta lidí, tedy asi třetina zaměstnanců, podepsalo dopis, ve kterém bývalého ředitele Pavlíka žádají, aby si ponechal obě funkce, tedy ředitelování nemocnice i vedení Jihomoravské zdravotní, kam ho dosadil kraj. Pavlík odešel i s pěti bývalými náměstky.

Schvalovat Kavku do funkce budou krajští radní patrně na konci února.