Znojemský rodák Jiří Svoboda se celý život věnoval učitelskému povolání. „Začínal jsem v Miroslavi, odkud jsem přešel do Loděnic a pak do Brna, kde jsem, musím říct, prožil jedny z nejlepších let. Pak následoval Šatov, Dyjákovice a po revoluci jsem se dostal do Znojma, kde jsem učil na Loucké,“ vzpomínal Svoboda před lety v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Jeho dlouholetou zálibou se pak stal sběr a zpracování pověstí z regionu zejména ve starší literatuře. „Abych to řekl v nadsázce, dlouho mě jako češtináře a dějepisáře dráždila známá poučka, že kdo věcí umí, ten je dělá a kdo ne, ten je učí. Tak jsem zkusil pověsti dotvořit a vydat,“ vzpomínal také Svoboda. Jedna z pověstí mu časem poněkud neplánovaně ožila pod rukama. Zprostředkovaně se seznámil s Hansem Zukrieglem, rodákem z Vrbovce, který shromáždil různé pověsti a mezi nimi také ty o Hroznové koze, ochránkyni vinic a pomocnici poctivých vinařů. Pověsti pak inspirovaly vznik Spolku přátel Hroznové kozy. „Na začátku jsem si myslel, že budeme občas chodit na vínko a povídat si, tu a tam hledat nějaké materiály. Že z toho bude spolek, se stanovami, s prezidentem a několika pravidelnými akcemi během roku, nás vskutku nenapadlo. A musím říct, že třeba jarní vynášení kozla nebo zarážení hory na prahu podzimu patří k nejpříjemnějším zážitkům během roku,“ ohlížel se před časem Svoboda. V roce2019 mu znojemští zastupitelé za celoživotní dílo udělili cenu města.

Spolek přátel Hroznové kozy existuje již osmnáctým rokem a jeho pravidelných akcí se účastní stovky příznivců vína. Rok začíná spolku tříkrálovou hotařskou koledou po sklepích v Novém Šaldorfu. Na jaře spolek vynáší Hroznového kozla do vinohradu a na sklonku léta pořádá zarážení hory, uzavírání vinic před vinobraním. Od sklonku loňského roku je tradice Hroznové kozy zapsaná v krajském sezamu nemateriálních statků.