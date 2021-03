Řidiči se nedostanou do horní části ulice od popisného čísla 17 po ulici Velká Michalská. Stavaři budou opravovat také ulici Malá Michalská, která bude uzavřena až po budovu drogerie Teta.

„V první fázi zrekonstruují vodovodní a kanalizační přípojky, v druhé položí chráničky pro metropolitní síť, vybudují veřejné osvětlení a položí dlažbu na chodníky. Ve třetí, poslední fázi opraví silnice a parkovací stání,“ popsala mluvčí znojemského úřadu Zuzana Pastrňáková. Hotovo má být nejpozději do konce června.

Už zrekonstruovaná část ulice Horní Česká bude po dobu uzavírky obousměrná, parkovat budou moct řidiči pouze na jedné straně, avšak maximálně 15 minut. „Držitelé parkovacích karet mohou i nadále parkovat i ve spodní části Horního náměstí, a to po celý průběh stavebních prací,“ upozornila mluvčí.

Od pondělí 8. března řidiči Horní Českou ve Znojmě neprojedou, kvůli rekonstrukci. Potrvá do konce června.Zdroj: Město Znojmo

Do ulic se dostanou s auty pouze vlastníci nemovitostí, zásobování, nebo ubytovaní klienti, pokud to stavební činnost dovolí. Do všech nemovitostí se dostanou lidé pouze pěšky.