Kromě vyhlášeného podzemí lidé zavítali i na méně známá místa, v mimořádném počtu obléhali například hradební opevnění. „Do podzemí, radniční věže a dalších turistických cílů zavítaly na desetitisíce návštěvníků. Více než třetina přitom využila volného vstupu, který turisté získali díky projektu Znojmo Zadax. Co je ale podstatnější, všichni, kteří navštívili naše památky a prohlídky zadax, se museli ve Znojmě ubytovat, zajít si tu na oběd nebo na něco dobrého do kavárny,“ zhodnotil přínos i pro tamní podnikatele vedoucí marketingu Znojemské besedy Karel Semotam.

Projekt #mastozadax, který měl za úkol zviditelnit Znojmo a přilákat turisty, vznikl na jaře. V době, kdy výhledy turistické sezóny nebyly růžové. „Se Zadaxem, jak projektu zkráceně říkáme, jsme přišli velmi brzo, už v květnu, tedy v době, kdy se ostatní regiony teprve rozkoukávali a řešili, jak s danou situací naložit. Díky tomu za námi turisté jezdili už v průběhu června. V TOP sezóně přes prázdniny pak Znojmo vyloženě praskalo ve švech,“ ocenil ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

Většího zájmu turistů chtěli organizátoři podpořit místní podnikatele. „Nechtěli jsme je nechat na holičkách, ale naopak s nimi aktivně spolupracovat,“ přiblížil Koudela.

Právě u podnikatelů pak hosté dostávali za určitou utracenou částku poukazy k volnému vstupu. Třeba do podzemí nebo na radniční věž. Od začátku června až do konce září tak mohli vybírat mezi sto čtyřiceti provozovnami, označenými nálepkou. „Do oběhu se během čtyř měsíců dostalo na dvaašedesát tisíc poukazů, z nichž zhruba polovinu návštěvníci využili,“ spočítal Semotam.

V porovnání s loňským rokem se celková návštěvnost turistických provozů Znojemské Besedy zvýšila o více než padesát procent. „Do podzemí, radniční věže, Expozice pivovarnictví, na prohlídky hradebního opevnění a města, zavítalo bezmála osmdesát čtyři tisíc návštěvníků,“

Lidé si užívali také novinky letošní sezóny. Tematické prohlídky Večerní město v pověstech a prohlídky areálu pivovaru. „Na tyto speciální prohlídky přes léto zavítalo neuvěřitelných tisíc návštěvníků. Důležitou roli sehrála v projektu i promyšlená mediální kampaň,“ podotkl mluvčí besedy.

Do projektu města a besedy se zapojil například i David Gros z Vodáckého centra. „Hodnotím ho jako super nápad, až bych skoro řekl geniální marketingovou akci. Kampaň byla velmi rychle realizovaná a díky tomu se už před hlavní sezónou o Znojmě a Zadaxu vědělo. To jednoznačně přispělo k tomu, že spousta lidí do Znojma přijela. Samozřejmě to bylo dané i tím, že lidé zůstávali v tuzemsku, ale díky rychlé akci Zadaxu a připravenosti turistických služeb se spousta lidí rozhodla přijet k nám do Znojma,“ ocenil Gros.

Výhodné lákadlo využila i Věra Nejezchlebová z Brna. „Vždycky jsme chtěli královské Znojmo poznat pečlivěji. Někde jsme uviděli reklamu a bylo rozhodnuto. Strávili jsme tam s manželem báječný prodloužený víkend. K naprosté spokojenosti,“ podělila se Nejzchlebová.